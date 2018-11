Abete | “Gravina merita di fare presidente Figc”

calcioweb.eu

(Di lunedì 5 novembre 2018) “Gravina è una persona chediildella Federcalcio, per preparazione, correttezza, capacita di leggere le situazione. Ha fatto bene in Lega Pro ed ha esperienza, è una soluzione ottima”. Così l’exdella Figc, Giancarlo, sul neo eletto numero uno della Federcalcio, Gabriele Gravina, a ‘La Politica nel pallone su Gr Parlamento.torna poi sulla definizione di ‘ribelli’ per coloro che volevano la fine del commissariamento e l’elezione di un nuovo. “E’ risibile il termine ‘ribelli’, era una situazione kafkiana. Penso che sentirsi dare del ribelle in questo caso sia un motivo di onore ma è risibile questo modo di interpretare le situazioni”. Il numero uno del calcio italiano avrà molte cose dain questo suo mandato, come sottolinea l’ex. ...