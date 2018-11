A Porto Maurizio una cena stellare e stellata per celebrare

Portobello - Maurizio Costanzo stronca Antonella Clerici : 'Paraculata - Rai senza idee e la gente si stufa' : Del leggendario, variopinto, ecumenico Portobello di Enzo Tortora, il maledetto pappagallo era l' elemento per cui avrei usato il lanciafiamme. Per me bambino, quel pennuto era un robot dispotico e ingovernabile. Per chiunque cercasse di farlo parlare provavo moti di compassione; per questo, ora, nel remake del programma (Raiuno, sabato, prime time), ho provato angoscia per Arisa, per Carlo Verdone, persino per quell' undicenne che invece di ...