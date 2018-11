A Firenze c' è una biblioteca senza bibliotecari Organici | allarme Fp Cgil

Firenze. Nuovo programma radiofonico per il Consiglio Comunale : Fino al 9 novembre un bando destinato alle emittenti. La trasmissione non sostituirà la diretta che continuerà sul canale You

Una reunion degli Oasis a giugno 2019 al Firenze Rocks? La locandina del concerto fake spopola in rete : In molti avranno sgranato gli occhi di fronte a quella locandina molto ben riprodotta che annuncia una reunion degli Oasis a giugno 2019 al Firenze Rocks. L'evento creato su Facebook invita tutti a partecipare il 15 giugno, alla Visarno Arena, alla kermesse Firenze Rocks per la grande reunion degli Oasis coi fratelli Gallagher di nuovo insieme. Peccato che sia palesemente una fake news. Non solo non c'è alcuna reunion degli Oasis in vista, ...

Roma - Di Francesco : "Voglio una squadra più aggressiva. De Rossi out a Firenze e col Cska" : Il tecnico giallorosso alla vigilia della sfida del Franchi: "Parlare ora di obiettivo quarto posto non mi piace"

Sesso a tre con una bambina : il video agghiacciante che gira nelle scuole di Firenze : Aberrante vicenda in Toscana: un video di Sesso a tre tra giovanissimi, che coinvolge una bambina dell'apparente età di 10 anni e due ragazzini poco più grandi, è diventato virale nelle chat di ...

I Medici 2 - terza puntata : una grave minaccia per Firenze : Anticipazioni I Medici 2, terza puntata: la scelta del Papa Stasera va in onda la seconda puntata de I Medici 2, la fiction che racconta le gesta di Lorenzo il Magnifico. Cosa accadrà nella terza puntata de I Medici 2 martedì 6 novembre in prima serata su Raiuno? Il padre di Lorenzo, Piero de’Medici, rimane ferito in un agguato. Jacopo Pazzi vorrebbe attaccare Venezia ma Lorenzo lo convince ad aspettare. Bianca, sorella di Lorenzo, ha ...

Firenze : bimbo porta coltelli a scuola e manda in ospedale l'insegnante con una testata : Una vicenda decisamente grave e preoccupante si è consumata nei giorni scorsi a Firenze, precisamente in una scuola elementare di Coverciano, quartiere della zona sud-est del capoluogo toscano. Qui un alunno di appena sette anni ha colpito con una testata la sua insegnante, costringendola al ricovero in ospedale con una possibile frattura del setto nasale. Come se non bastasse, secondo quanto riportato da Il Messaggero, il bambino non sarebbe ...

Una notte di terrore a Firenze : irruzione dei ladri - poi le botte : L'ennesimo caso che rischia di riaprire le polemiche a pochi giorni dall'approvazione in Senato della nuova legge sulla legittima difesa. Ha vissuto una notte di crudo terrore una donna che, sopresa nel sonno da due ladri, è finita in balìa degli aguzzini che l'hanno malmenata pure di sottrarle le ricchezze della cassaforte.La monte corre rapidamente ai fatti di Lodi, dove non molto tempo fa due coniugi sono stati sequestrati, picchiati e ...

I Medici - la fiction torna su Rai1. Tra morti impossibili e una Firenze inventata : tutti gli errori della prima serie : Ancora pochi giorni e la seconda stagione della serie televisiva I Medici andrà in onda su Raiuno. Saranno di nuovo otto episodi in quattro prime serate. La prima stagione, due anni fa, ebbe un discreto successo di pubblico, con uno share tra il 31 per cento del secondo episodio e il 24 del penultimo. Anche la critica oscillò tra chi aveva apprezzato il tentativo di avvicinare la storia al pubblico televisivo – e per di più con storie ...

Foligno - investe una donna in bici in viale Firenze e scappa : rintracciato e denunciato dalla municipale : Oggi incontro interreligioso ← Salvini, le nomine in Rai ed altro Potrebbe anche interessarti Foligno, Festa Scienza e Filosofia, il presidente del Consiglio promuove incontro informativo

Stupro Firenze - una condanna e un rinvio a giudizio per i due carabinieri accusati di aver violentato due studentesse Usa : Marco Camuffo condannato a 4 anni e 8 mesi per Stupro: questa la prima sentenza emessa dal gup al processo con rito abbreviato contro uno dei due carabinieri accusati di aver violentato due studentesse americane nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2017 dopo averle riaccompagnate a casa con l’auto di servizio da una discoteca fiorentina. E’ stato invece rinviato a giudizio l’altro carabiniere coinvolto nell’inchiesta, Pietro Costa, ...

Sergio Castellitto gira a Firenze una fiction sulle botteghe storiche : Firenze, 29 settembre 2018 - Sergio Castellitto sta girando una fiction a Firenze sulle botteghe della città . La fiction si chiamerà 'Pezzi unici' e andrà in omnda su Raiuno il prossimo anno. "Stiamo ...

Firenze - cameriera denuncia stupro : 'Ho bevuto una cosa con i colleghi - poi non ricordo più nulla' : Violentata mentre era ubriaca. Una ragazza asiatica, dipendente di un ristorante a Firenze, si è presentata ieri mattina in questura per denunciare quanto avrebbe subito la notte precedente. I ricordi ...