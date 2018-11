A fine settembre nuovo record di vendite per Kia Motors

fine vita : Consulta esorta i politici ad una legge - entro settembre 2019 : La decisione dopo una lunga camera di consiglio sul quesito posto dalla Corte d'Appello di Milano dove era a processo Marco Cappato, accusato di aver aiutato e istigato al suicidio Dj Fabo -

finecoBank - raccolta in crescita a settembre : settembre in crescita per FinecoBank . La raccolta netta è stata pari a 329 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La raccolta gestita è stata pari a 76 ...

29 30 settembre - CASTEL DEI MONDI : IL GRAN FINALE DEL fine SETTIMAN : Capienza limitata a 7 spettatori per volta, spettacoli ogni 20 minuti circa, . Ancora, sabato 29 settembre, sempre Florian Metateatro, in questo caso insieme a Piccola Bottega Teatrale porteranno in ...

Galaxy Note 9 si aggiorna a fine settembre 2018 : miglioramenti per la camera : Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento per il Galaxy Note 9: oltre alle nuove patch di sicurezza è stata migliorata la qualità della camera: i dettagli.Se possedete un Galaxy Note 9 SM-N960F no Brand, ovvero non acquistato direttamente un operatore telefonico, vi segnaliamo che Samsung ha rilasciato in queste ultime ore un nuovo aggiornamento firmware.Galaxy Note 9 nuovo aggiornamento a fine settembre 2018: miglioramenti per la camera e ...

The finest Hours - L'ultima tempesta - Canale 5/ Streaming video del film con C.Pine (oggi - 27 settembre 2018) : The Finest Hours - L'ultima tempesta, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 27 settembre 2018. Nel cast: Chris Pine, Casey Affleck e Ben Foster, alla regia Craig Gillespie.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 19:25:00 GMT)

Senza precedenti il prezzo per Huawei P20 Lite a fine settembre : tutti i dettagli sull’offerta : Uno degli smartphone più apprezzati e venduti in questo 2018 qui in Italia è stato Senza ombra di dubbio il cosiddetto Huawei P20 Lite, device che per rapporto tra qualità e prezzo risulta essere uno dei più allettanti in circolazione per chi non vuole spendere grossissime cifre. A maggior ragione dopo le novità riportate oggi dai colleghi di AndroidUp. Facendo un giro sui social, infatti, abbiamo notato le segnalazioni sulla fonte che ci ha ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Telecom Italia a -2 - 7% - fineco a +1 - 8% (26 settembre 2018) : BORSA ItaliaNA news. OGGI Piazza Affari vive in attesa della decisione della Fed. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 10:42:00 GMT)

A cascata su smartphone Samsung - Huawei e Xiaomi aggiornamenti Vodafone a fine settembre : Dopo una lunghissima sosta, abbiamo ricevuto proprio in questi giorni un segnale da Vodafone per quanto riguarda la distribuzione di nuovi aggiornamenti software di fine settembre dedicati ai modelli brandizzati, soprattutto per coloro che hanno deciso di puntare su modelli commercializzati da Samsung, Huawei e Xiaomi. Quali modelli hanno riscontrato un segno di vita di recente e quando è previsto il rollout, lì dove ancora non è avvenuto? ...

Cala a picco la batteria per Huawei P10 Lite : le prospettive arrivati a fine settembre : Occorre fare un importante punto della situazione oggi 24 settembre per tutti coloro che sono in possesso di un Huawei P10 Lite e che, da un po' di tempo a questa parte, si chiedono se il trend vissuto sulla propria pelle a proposito della durata della batteria sia diffuso o meno. Come stanno le cose dopo il nostro ultimo punto della situazione pubblicato qualche giorno fa? In un primo momento vi avevamo fatto sapere che l'ultima patch ufficiale ...

Le sagre gastronomiche di fine settembre : FIERA DELLA ZUCCA " Reggiolo, Reggio Emilia, " Secondo fine settimana con ambientazioni medievali, danze, spettacoli e tante golosità all'insegna dell'ortaggio arancione: l'appuntamento con la zucca ...

Torna prepotentissimo il Samsung Galaxy S9 : prezzo di nuovo basso a fine settembre : Sono come sempre molto interessanti le notizie giunte dal web in questo periodo per gli utenti che stanno cercando l’occasione giusta per l’acquisto di un Samsung Galaxy S9. La scorsa settimana vi ho riportato la news relativa ad una vera svolta commerciale, considerando il fatto che per la prima volta il device sia sceso sotto la soglia dei 500 euro. Ebbene, anche il mese di settembre si chiude con presupposti incoraggianti per il target in ...

Fino a domani gli Euronics Huawei Days : le offerte dedicate di fine settembre : Sono entrati nel vivo gli Euronics Huawei Days: iniziato ieri 21 settebre, la speciale promozione, che vede protagonisti i tablet del produttore cinese, terminerà domani, domenica 23. La campagna commerciale del noto megastore di elettronica è tutta dedicata a questi dispositivi, a cui è stato applicato un leggero taglio di prezzo sul listino originale (purtroppo niente di sconvolgente che debba farvi correre in negozio o schizzare subito sul ...