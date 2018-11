A causa del maltempo | si è contaminato l' acquedotto

Le storie di chi è morto a causa del maltempo in Sicilia : Un'esperienza politica la sua che si è incrociata con quella di Vittorio Sgarbi, che di Salemi è stato sindaco dieci anni fa. Ed infatti lo stesso critico d'arte lo ha voluto ricordare con un video ...

In 40 anni abbiamo causato una perdita di vertebrati simile a quelle delle estinzioni di massa

Ucraina - Naftogaz passa al piano B a causa della costruzione del Nord Stream 2 - : La Naftogaz Ukrainy ha iniziato ad attuare il piano B in relazione alla costruzione del gasdotto russo Nord Stream 2. Lo ha dichiarato oggi Yuri Vitrenko, amministratore delegato della compagnia ...

Secondo l'ex ministro Carlo Calenda i videogiochi sarebbero causa dell'anafalbetismo in italia : Carlo Calenda è l'ex ministro dello Sviluppo economico, nonché personaggio piuttosto attivo sui social network, in particolare su Twitter, dove non perde occasione per mostrare il suo personale punto di vista.l'ex ministro si è espresso anche in materia di videogiochi, manifestando senza fronzoli tutto il suo dissenso verso questo medium, nonstante in altri contesti si sia dimostrato promotore di un'industria digitale sempre più presente nel ...

I migranti della "carovana" - tramite un'ong - fanno causa a Trump : I migranti della "carovana" che sta attraversando in questi giorni il Messico con l"obiettivo di raggiungere gli Usa hanno ufficialmente fatto causa al presidente Trump. Un"ong pro-migranti ha infatti presentato presso la Corte distrettuale di Washington, a nome dei componenti della "carovana", una "class action" contro il tycoon e altri esponenti dell"amministrazione federale.Il procedimento giudiziario è stato promosso dall"associazione Nexus ...

La suocera del finto smemorato respinge le accuse del genero : 'Non è fuggito a causa mia' : Dopo le accuse alla suocera da parte dell'imprenditore pisano Salvatore Mannino, che ha finto di perdere la memoria per liberarsi dall'ingombrante presenza, puntuale arriva la replica della donna. Che ...

Crollo Ponte Morandi - l’ipotesi dell’ingegnere : “Forse causato da bobina caduta da tir” : L'ipotesi avanzata dall'ingegnere Agostino Marioni, ex presidente di una società che nel 1993 si occupò di lavori di rinforzo: “A far collassare il viadotto potrebbe essere stata la caduta del rotolo di acciaio trasportato dal camion passato pochi secondi prima”, ha spiegato al pm. Visita del cardinale Bagnasco sul luogo della tragedia.Continua a leggere

I tifosi del CSKA feriti nell'incidente della metro di Roma faranno causa al comune - : I tifosi russi che sono rimasti feriti nella stazione della metropolitana Repubblica di Roma la settimana prossima faranno causa al comune della capitale. Lo ha annunciato a Sputnik Oksana Romanova, ...

Ponte Morandi - l'ingegnere che si occupò dei rinforzi dei piloni : «Forse la causa del cedimento è la caduta di una rotolo d'acciaio da un Tir» : «A far collassare il viadotto potrebbe essere stata la caduta del rotolo di acciaio trasportato dal camion passato pochi secondi prima». Una testimonianza che apre a una nuova ipotesi...

Ponte Morandi - la causa del crollo forse una «bobina» caduta dal tir : La testimonianza dell'ingegnere ex presidente della società Alga che si occupò dei lavori di rinforzo della pila 11 nel '93, sentito dagli inquirenti

Influenza - i primi 125mila casi in Italia. Incremento a causa del maltempo : L'incidenza complessiva più elevata si osserva al momento in Abruzzo (3,63 casi per mille assistiti) e Lombardia (2,25), la più bassa in Veneto (0,26) e Campania (0,30).Continua a leggere

**Maltempo : Belluno - strade bloccate a causa delle frane - paesi isolati** : Belluno, 2 nov. (AdnKronos) - Continua a piovere nel bellunese, e la situazione peggiora di ora in ora sul fronte della viabilità e dei collegamenti a causa delle frane, con il terreno già impregnato che non tiene più. Da questa mattina la strada tra Cencenighe e Agordo è bloccata appunto da una fra

Finisce con l’auto nel fiume a causa del maltempo : gli amici lo soccorrono e accompagnano al bar : E' accaduto in provincia di Parma, non lontano dal confine con la Liguria: il giovane era rimasto illeso ed era stato accompagnato in un bar da un gruppo di amici.Continua a leggere

Accadde oggi - il 2 novembre del 2012 cancellata la maratona di New York per i danni causati dall’uragano Sandy [FOTO] : 1/10 ...