1 minuto in Borsa 5 novembre 2018

1 minuto in Borsa 2 novembre 2018 : In Europa si scatenano gli acquisti , cosi come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, exploit di Fiat Chrysler , che mostra un rialzo del 5,89%. ...

1 minuto in Borsa 31 ottobre 2018 : Il bilancio è positivo per i listini azionari europei . Giornata rialzista anche per Piazza Affari. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo STMicroelectronics , +4,62%,. ...

1 minuto in Borsa 30 ottobre 2018 : Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee . Anche la Borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e scambia sulla linea di parità. In luce sul ...

1 minuto in Borsa 29 ottobre 2018 : Brillante Piazza Affari , che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Tra i best performers di Milano, in evidenza Banco BPM , +5,60%,. Le più forti vendite, invece, si ...

1 minuto in Borsa 25 ottobre 2018 : Brillante Piazza Affari , che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Buona la performance a Milano del comparto bancario , +2,89%,. In fondo alla classifica, sensibili ...

1 minuto in Borsa 24 ottobre 2018 : Piazza Affari è in leggera decrescita , in netta controtendenza con le principali Borse di Eurolandia, che salgono con decisione. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo ...

1 minuto in Borsa 23 ottobre 2018 : Pioggia di vendite sui principali mercati del Vecchio Continente . Anche Piazza Affari è oggetto di vendite, anche se con perdite minori. In buona evidenza a Milano il comparto media , con un +0,90% ...

1 minuto in Borsa 22 ottobre 2018 : La Borsa milanese splende sui principali listini europei , che mostrano buoni guadagni. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Ferragamo , +8,88%,. I più forti ribassi, ...

1 minuto in Borsa 19 ottobre 2018 : Giornata complessivamente negativa per le borse di Eurolandia , che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. Tra le migliori azioni italiane a grande ...

1 minuto in Borsa 18 ottobre 2018 : Seduta negativa per il listino milanese , in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. In buona evidenza a Milano il comparto telecomunicazioni , +2,01%,. ...

1 minuto in Borsa 16 ottobre 2018 : Giornata strepitosa per Piazza Affari , che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore automotive , +3,52%,. In fondo alla ...

1 minuto in Borsa 12 ottobre 2018 : Bilancio negativo per le principali borse europee , mentre la Borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, brilla ...

1 minuto in Borsa 11 ottobre 2018 : Giornata drammatica per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso , assieme agli altri Eurolistini. Settore viaggi e intrattenimento , +1,26%, in buona luce sul listino milanese. Tra i più ...

1 minuto in Borsa 10 ottobre 2018 : Gira in positivo la seduta finanziaria di Piazza Affari , che si colloca in pole position tra i listini azionari europei, colpiti oggi da vendite generalizzate. Tra le migliori azioni italiane a ...