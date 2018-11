Volley | Valentina Diouf riparte dal Brasile | “Tornato il sorriso La Nazionale? Porte

oasport

(Di domenica 4 novembre 2018)sembra essere davvero rinata in, la 25enne è assoluta protagonista con la maglia del Sesi Bauru San Paolo e si sta esprimendo su ottimi livelli come testimoniano i 25 punti segnati nella finale d’andata del campionato paulista vinta per 3-2 contro l’Osasco (domani il match di ritorno). Il campionato regionale, in attesa dell’inizio della Superliga brasiliana tra una decina di giorni, ci sta restituendo l’opposto che nelle ultime stagioni aveva faticato a ingranare dopo i superlativi Mondiali casalinghi di quattro anni fa. Gigante di 202 cm,dal Sudamerica e alla vigilia della finale paulista ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche delle differenze che ha trovato rispetto al campionato italiano: “Nonostante da noi si giochi una pallavolo fisica, anche qui in...