Volley | Champions League in diretta streaming su Dazn Sei squadre italiane in campo

(Di domenica 4 novembre 2018) Una grande novità per la pallavolo: la2018-2019 dimaschile e femminile sarà trasmessa insu, la piattaformanota in Italia per il possesso di parte dei diritti della Serie A di calcio. Il meglio della competizione continentale più importante sarà dunque visibile in esclusiva tramite pc, tablet, cellulari, smart tv, consolle per videogiochi: le partite delle seiimpegnate e gli incontri di cartello potranno essere visti suche subentra a Fox. Laincomincerà il 20 novembre con la fase a gironi e si concluderà il 18-19 maggio con le due finali. A breve verranno resi noti anche i costi dei vari pacchetti di abbonamento.