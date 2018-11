Virgilio occupato | la polizia sgombera il liceo alle 7 | ' Intervento richiesto dal preside'

Roma - sgomberato dalla polizia il liceo Virgilio occupato dagli studenti : Dopo giorni di occupazione da parte di un gruppo di studenti la polizia è intervenuta domenica mattina per sgomberare il liceo Virgilio di via Giulia . Gli agenti del commissariato Trevi-Campo Marzio ...

Virgilio occupato - la polizia sgombera il lieco : blitz stamattina alle 7 : È in corso lo sgombero del liceo occupato Virgilio , al centro di Roma. Secondo quanto si è appreso da fonti di polizia , al momento non si registrano criticità. A quanto riferito, i ragazzi maggiorenni ...

Virgilio occupato - il provveditore De Angelis : 'La polizia deve entrare e identificare gli studenti' : Il Virgilio è una scuola che ti distrugge. È il mio cruccio, tra tutti gli istituti del Lazio. Ormai mi sono arreso'. Gildo De Angelis , da 4 anni direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, non usa ...

Il Virgilio unico liceo aperto - perché occupato - : «il manifesto delle scuole» : Le scuole sono chiuse per il maltempo? «E noi le riapriamo, così nessuno potrà dire che okkupiamo solo per fare sega», dice Edoardo, felpa nera e testa nel cappuccio, mentre spiega come e perché, dopo ...