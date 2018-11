Vince Marquez davanti a Rins e Zarco

MotoGp Malesia 2018 - Vince Marquez. Rossi cade a 4 giri dalla fine : MotoGp, la classifica completa L'ordine di arrivo Il podio Rivivi la diretta testuale MOTO2, BAGNAIA CAMPIONE DEL MONDO - Francesco Bagnaia , dopo una stagione da record, scrive il suo nome e quello ...

Moto - Marquez Vince gran premio Malesia : 7.07 Marc Marquez ha vinto il gran premio della Malesia. Il campione del mondo MotoGp ha portato la sua Honda al primo posto sul traguardo, davanti alla Suzuki di Alex Rins e alla Yamaha di Johann Zarco. Per lo spagnolo è il nono successo nel 2018, il settantesimo della carriera. Valentino Rossi era in testa a 3 giri dal termine, ma una scivolata ha messo fine alla sua corsa. Sesto posto per la Ducati di Andrea Dovizioso.

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Malesia 2018 : risultato e classifica della gara. Marc Marquez Vince davanti a Rins e a Zarco. Valentino Rossi (18°) cade quando era in testa - Dovizioso (6°) : Trionfo di Marc Marquez nel GP della Malesia 2018, penultima prova del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo, campione del mondo in sella alla Honda, ottiene il nono successo stagionale precedendo la Suzuki dello spagnolo Alex Rins e la Yamaha Tech3 del francese Johann Zarco. Una gara amara per i colori italiani: Valentino Rossi, lungamente in testa alla corsa, cade a pochi giri dalla fine in curva-1, dando via libera al successo dell’iberico, ...

La spontaneità Vince su ogni cosa : Rossi - Marquez e quel momento speciale a Sepang : ”Vale? Ecco cosa mi ha detto” [VIDEO] : Marc Marquez e Valentino Rossi protagonisti nel post qualifiche del Gp della Malesia: il Dottore chiede scusa al rivale spagnolo della Honda Sono andate in scena nella mattinata italiana le qualifiche del Gp della Malesia di MotoGp: Marc Marquez ha conquistato la sua 80ª pole in carriera, anche se al termine dei festeggiamenti è stato penalizzato per aver ostacolato Andrea Iannone e, dunque, domani partirà dalla terza fila in gara a ...

Marc Marquez - GP Malesia MotoGP 2018 : “Voglio Vincere anche il titolo dei costruttori con la mia squadra” : Ultimo atto del trittico iridato del campionato 2018 di MotoGP. In Malesia, a Sepang, andrà in scena la penultima prova del calendario iridato della classe regina e Marc Marquez ha già in tasca il suo settimo titolo in carriera. Lo spagnolo della Honda si è laureato campione del mondo della massima cilindrata già a Motegi (Giappone) e vivrà questi ultimi round con la voglia di centrare altri risultati importanti. In Australia, nell’ultimo ...