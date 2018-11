huffingtonpost

: Iraniani in piazza a #Teheran contro Stati Uniti e Israele: bruciate le bandiere. Cortei nell'anniversario della pr… - RaiNews : Iraniani in piazza a #Teheran contro Stati Uniti e Israele: bruciate le bandiere. Cortei nell'anniversario della pr… - alessandracatsi : Vigilia di sanzioni Usa all'Iran. L'Italia convinta di ottenere l'esenzione (di U. De Giovannangeli) - XinhuaItalia : Migliaia di iraniani hanno manifestato oggi per celebrare il trentanovesimo anniversario della presa dell'ex ambasc… -

(Di domenica 4 novembre 2018) Il conto alla rovescia è iniziato. Ancora poche ore e sapremo se l'farà parte o meno del "gruppo degli 8": gli otto Paesi che potranno continuare a importare petrolioiano senza incorrere a loro volta nelleUsa. L'è in lizza. E fonti bene accreditate a Washington confermano ad HuffPost quanto anticipato dall'Associated Press: The Donald vorrebbe fare questo cadeaux al Governo che ritiene più amico nella poco amata Europa. In questo strano "G8", altre fonti annoverano Giappone, Corea del Sud, India, Emirati arabi uniti, Taiwan. Ma probabilmente anche Iraq e Cina e Turchia.Come spiegato dal segretario di Stato Usa in una call, le esenzioni sono concesse agli otto Paesi "semplicemente perché hanno dimostrato una riduzione significativa delle loro importazioni di greggioiano e cooperazione su molti altri fronti. Come ...