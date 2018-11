Vettel | “La svolta in negativo è stata Singapore”

F1 - Maurizio Arrivabane : “La Ferrari non molla - si lotta per il Mondiale costruttori. Vettel? Stiamogli vicini” : Maurizio Arrivabene si è complimentato con Lewis Hamilton per la vittoria nel Mondiale piloti ma il team principal della Ferrari non getta ancora la spugna per quanto riguarda il titolo costruttori che matematicamente può ancora essere conquistato dalla Ferrari. La scuderia di Maranello, infatti, è attardata di 55 punti dalla Mercedes quando mancano ancora due gare al termine della stagione: servirà una rimonta importante tra Brasile e Abu Dhabi ...

F1 - Vettel mastica amaro : “la differenza l’hanno fatta le curve - ecco qual è il mio piano in vista di domani” : Il pilota tedesco ha analizzato il risultato ottenuto nelle qualifiche del Gp del Messico, indicando i motivi del suo quarto posto Un risultato non proprio esaltante per Sebastian Vettel nelle qualifiche del Gp del Messico, il pilota tedesco chiude al quarto posto dietro le due Red Bull e Lewis Hamilton, suo rivale nella corsa al titolo mondiale. photo4/Lapresse Il motivo del suo ritardo va ricercato nelle curve, questo il pensiero di ...

F1 - Hamilton mette le cose in chiaro : “la frase sugli errori stupidi? Non era di certo riferita a Vettel” : Il pilota della Mercedes ha parlato in vista del Gp del Messico, facendo chiarezza anche su una frase che molti hanno inteso come una critica nei confronti di Vettel Lewis Hamilton è senza dubbio l’osservato speciale in Messico, sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez il britannico potrebbe vincere il titolo mondiale, come avvenuto proprio un anno fa. Photo4/LaPresse Una pista che dunque potrebbe incoronare nuovamente il pilota ...

F1 - Charlie Whiting punge Vettel : “la penalità in griglia ad Austin? Impossibile non vedere le bandiere rosse” : Il Direttore di Gara ha parlato dopo il Gp di Austin, soffermandosi sulla penalità inflitta a Vettel dopo la prima sessione di libere Il week-end di Austin per Vettel si è rovinato sin dal venerdì, quando il tedesco ha subito una penalità di tre posizioni in griglia per non aver rallentato in regime di bandiere rosse. photo4/Lapresse Una sanzione costata poi il quinto posto al pilota della Ferrari, giunto dopo varie vicissitudini al ...

F1 - Vettel va controcorrente : “la competitività della Ferrari? Non è una buona notizia…” : Il pilota della Ferrari ha parlato della competitività della Ferrari mostrata ad Austin, andando però un pizzico controcorrente Un quarto posto che lascia l’amaro in bocca, Sebastian Vettel avrebbe potuto certamente lottare per la vittoria ad Austin se non fosse stato per l’incidente con Ricciardo al primo giro. photo4/Lapresse Un contatto che ha mandato in testacoda il tedesco, costretto ad una gara di rimonta come accaduto in ...

F1 - Arrivabene mette le cose in chiaro : “la Ferrari non sta dormendo. Vettel? Le critiche non arrivano da noi” : Il team principal della Ferrari ha parlato in conferenza stampa alla fine della prima giornata di libere, soffermandosi sul momento di Vettel e sugli obiettivi della scuderia Momento difficile per la Ferrari, lo dimostra il venerdì di prove libere del Gp di Austin concluse a distanza siderale dalla Mercedes. A rovinare ancora di più la giornata è la penalizzazione di Vettel, che dovrà arretrare di tre posizioni in griglia per non aver ...

F1 - Hamilton non si accontenta : “la sfida con Vettel non mi basta - spero anche anche Verstappen lotti per il titolo nel 2019” : Il pilota della Mercedes ha svelato di volere una lotta a tre per il titolo nella prossima stagione, coinvolgendo anche Verstappen La sfida con Vettel non gli basta, Hamilton vuole allargare il numero di pretendenti al titolo. Intervistato dalla testata svizzera Blick, il pilota della Mercedes ha svelato la sua speranza di vedere Verstappen competere per il Mondiale nel 2019, essendosi stufato di vedersela solo con la Ferrari. Photo4 / ...

F1 - Hamilton svela : “la Ferrari ha sbagliato strategia. Gioire per gli errori di Vettel? Dico che…” : Il pilota britannico ha parlato del week-end di Singapore, soffermandosi anche sulle prestazioni della Ferrari Alla vigilia sembrava che il week-end di Singapore fosse uno di quelli in cui difendersi per la Mercedes, ma le prestazioni di Lewis Hamilton hanno completamente ribaltato le carte in tavola. Photo4/LaPresse Il britannico ha vinto con merito, aiutato da un giro perfetto in qualifica che ha obbligato Vettel ad inseguire fin dalla ...