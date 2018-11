Verso il Midterm | Julia Salazar | la socialista introversa che visse due volte

vanityfair

(Di domenica 4 novembre 2018)lDopo il ritratto a Christine Hallquist, l’intervista ad Alessandra Biaggi e ad Alexandria Ocasio-Cortez, continua con questo colloquio lo speciale di Vanity Fair.it dedicato alle protagoniste delledel prossimo 6 novembre, le elezioni di metà mandato che si tengono ogni quattro anni negli Stati Uniti per rinnovare il Congresso. Tornata particolare, questa del 2018, in cui a candidarsi saranno ben 235 donne. Le loro storie e loro sfide raccontate nel nostro speciale.è l’ultima persona che vorresti come tua affittuaria. Quando qualcuno ha trascurato i suoi diritti di inquilina, la 27enne oggi candidata alla Camera Usa per i Democratici gli ha fatto un picchetto. Studiava alla Columbia, viveva in affitto in un condominio di Brooklyn e aveva freddo: «Chiamai ...