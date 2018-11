Ventiduenne all' ospedale nell' auto contro un furgone

iltirreno.gelocal

: Cava de' Tirreni: ventiduenne arrestato per spaccio Un ventiduenne cavese, M.N., è stato arrestato dai carabinier… - salernopost : Cava de' Tirreni: ventiduenne arrestato per spaccio Un ventiduenne cavese, M.N., è stato arrestato dai carabinier… -

(Di domenica 4 novembre 2018) Prato, l'incidente è avvenuto all'alba in via Abati. L'è andata semi-distruttaa parte anteriore ma il giovane se l'è cavata con un ricovero in codice verde