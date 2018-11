Veneto | Salvini | via libera dell' autonomia entro l' autunno dal Cdm

Prescrizione - stop di Salvini ai 5S 'Non voglio processi infiniti'. E rilancia l autonomia del Veneto : Un colpo al giorno alla riforma della Prescrizione voluta dai Cinquestelle: quello stop dopo la sentenza di primo grado su cui insiste il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede . Ieri Giulia ...

Salvini - autonomia Veneto presto in Cdm : ANSA, - BELLUNO, 4 NOV - "Conto che entro l'autunno il Consiglio dei ministri approvi il provvedimento sull'autonomia votato da 6 milioni di cittadini. Siamo qui per costruire e lavorare e sono ...

Tragedia del maltempo dal Veneto alla Sicilia. Salvini : 'Daremo tutto l'aiuto possibile'. Conte a Palermo : 'In settimana un cdm con i primi provvedimenti' ha promesso il vicepremier dal bellunese. Stanotte Tragedia in una villa nel palermitano: 9 persone appartenenti a due famiglie sono morte annegate da ...

Maltempo - Salvini in Veneto annuncia 250 milioni per il dissesto : "Non porto solo solidarietà, siamo cercando i soldi in cassetti e cassettini, 250 milioni di euro sono già pronti per tutte le comunità colpite, da Nord a Sud, e continueremo a cercare altri fondi". A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando dei danni fatti dal Maltempo, nel corso della conferenza stampa al Centro Coordinamento Soccorsi dell'aeroporto di Belluno. "In ...

Salvini sorvola il Veneto ferito : "Dal governo daremo tutto l'aiuto possibile" : I numeri, ancora provvisori, sono quelli di un disastro naturale: 100mila ettari di bosco raso al suolo, centinaia di squadre di soccorso, volontari e soldati dell'Esercito ancora all'opera, strade da rifare, 5.700 utenze elettriche da riallacciare e almeno un miliardo di euro - secondo il presidente della regione Veneto Zaia - di danni complessivi. Uno scenario apocalittico, che oggi Matteo Salvini ha deciso di osservare con i propri occhi.Il ...

Maltempo - Salvini in Veneto : 'Porto primi aiuti concreti' : 'Tuta della Protezione Civile e si parte direzione Belluno, per visitare le zone colpite da frane e alluvioni e portare i primi aiuti concreti del Governo. Buona domenica Amici, chi si ferma e' ...

Maltempo - Salvini in Veneto : "Porto primi aiuti concreti" : "Tuta della Protezione Civile e si parte direzione Belluno, per visitare le zone colpite da frane e alluvioni e portare i primi aiuti concreti del Governo. Buona domenica Amici, chi si ferma e' perduto". Cosi' su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha sorvolato in elicottero le zone del Bellunese coltpite dal Maltempo. Lo riferisce su Twitter lo stesso Salvini, ...

Maltempo - tragedia in Sicilia : dieci morti e un disperso. Casa sommersa : tutti annegati a Casteldaccia. Nuova allerta in 6 regioni. Famiglie evacuate nell'agrigentino. Frane e strage di alberi in Veneto. Salvini : pronti 200 milioni : Il Maltempo causa una vera e propria strage in Sicilia: nove persone, tra cui donne e bambini, sono morti in una villa in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo) a causa dell'esondazione del...

Maltempo - Salvini domani mattina in Veneto : Agenda rivoluzionata per il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini. Secondo quanto fa sapere il Viminale, il leader del Carroccio ha deciso di recarsi domani mattina a Venezia e poi a Belluno, per rendersi conto in prima persona degli effetti del grave Maltempoche sta flagellando il Nordest. In compagnia del governatore del Veneto Luca Zaia, il vicepremier visiterà i luoghi colpiti duramente dal Maltempo, per poi dirigersi a ...