Venduta all' asta la lettera di Charles Baudelaire all' amante | ' Quando la leggerai sarò

Porsche 911 Project Gold : Venduta all’asta in 10 minuti ad una cifra stratosferica [FOTO] : Il ricavato della vendita dell’esemplare unico basato su una 993 Turbo S è stato donato alla Ferry Porsche Foundation Sono bastati appena 10 minuti in cui si sono susseguiti appena 37 offerte per vendere all’asta la stupefacente Porche 911 Project Gold, esemplare unico realizzato dalla Porsche per i suoi 70 anni. La 911 Project Gold è stata aggiudicata da un collezionista anonimo per la cifra astronomica di 2,7 milioni di euro che saranno ...

L'incredibile caso della chiesa lombarda di proprietà della regione Venduta all'asta agli islamici : Prima cattolica, poi affittata agli ortodossi poi messa all'asta e finita nelle mani di persone di religione islamica che da sempre hanno difficoltà ad avere un luogo di preghiera dagli amministratori ...

Chiesa Venduta all'asta - sarà una moschea? La Regione va alla guerra : Aggirata la legge regionale "antimoschee" della Lombardia che pone rigidi paletti per l'edificazione di strutture ex novo...

"A 14 anni - l'omicida fu Venduta al marito per 500mila lire e venne costretta a prostituirsi". Il giallo di Paroldo : Una moglie ed un marito, un matrimonio combinato quarant'anni prima e poi il tragico epilogo: l'omicidio famigliare. Così potrebbe essere riassunto il giallo di Paroldo (Cuneo), che nel 2016 portò al ritrovamento senza vita del 78enne Severino Viora. L'uomo, stando a quanto emerso dal processo, sarebbe stato ucciso dalla sessantenne coniuge Assunta Casella, che voleva vendicarsi dei soprusi subiti in passato."Quando aveva 14 anni e ...

Sette volte Serie 3 - La storia della BMW più Venduta di sempre FOTO GALLERY : stata appena svelata al Salone di Parigi la nuova Serie 3. Più grande, slanciata e tecnologica, farà il suo debutto sui mercati di tutto il mondo il prossimo 9 marzo, puntando come sempre sul piacere di guida.Best seller. Nata per sostituire la celebre Serie 02, la prima generazione di questa vettura venne mostrata per la prima volta al grande pubblico al Salone di Francoforte del 1975, dando il via a una storia di successo con oltre ...

Melegatti Venduta rinasce dopo il fallimento : 'A Natale il pandoro sugli scaffali' : La nuova Melegatti, sorta dopo il fallimento , si prepara a una corsa contro il tempo per produrre e confezionare il pandoro - il prodotto simbolo - in tempo per Natale. L'azienda è stata rilevata a ...