Vela – Dal 5 all’11 novembre il Porto Turistico di Roma ospiterà il primo Clinic FIV Mini

MotoGp – Dal sorpasso di Rins alla caduta di Rossi - Zarco racconta la gara di Sepang e sVela il suo obiettivo : “vincere il titolo Indipendenti” : Johann Zarco commenta la sua prestazione sul circuito di Sepang, il francese dopo il terzo posto nel Gp di Malesia punta dritto al titolo Indipendenti Il Gp di Malesia ha regalato grandi emozioni agli appassionati di MotoGp. Marc Marquez, nonostante si sia già laureato campione del mondo in Thailandia, ha saziato la sua fame di vittorie con l’ennesimo trionfo stagionale, precedendo un sorprendente Alex Rins ed un inatteso Johann ...

Scandalo Football Leaks - è un terremoto : l’Inter nella bufera e le riVelazioni clamorose su Juventus e Milan [DETTAGLI] : Sono ore caldissime per quanto riguarda il calcio europeo e che tocca personalmente il calcio italiano, lo Scandalo Football Leaks potrebbe portare conseguenze per il futuro. Partiamo da due situazioni legate al Fair Play Finanziario, quelle di Psg e Manchester City. Secondo l’inchiesta pubblicata da Espresso, Equipe e Spiegel, la Uefa, con Platini presidente e Infantino, all’epoca suo vice, avrebbe aiutato Psg e Manchester City a ...

Marco Carta riVela : "Sono omosessuale dalla nascita" : Il coming out di Marco Carta a Domenica Live ha fatto parecchio parlare nel corso di questa settimana e ora il cantante vuole mettere i puntini sulle "i".Doversi personaggi del mondo dello spettacolo, infatti, lo hanno accusato di aver parlato dela sua sessualità per ragioni pubblicitarie a pochi giorni dall'uscita del suo nuovo singolo (Una foto di me e di te), in cui appunto parla per la prima volta dell'amore nei confronti di un uomo. Ma ...

SVelate le prime immagini dal finale di metà stagione di Grey’s Anatomy 15 - il momento della verità per Teddy e Owen? : Dopo la diffusione della sinossi ufficiale, ABC ha rilasciato le prime immagini dal finale di stagione di Grey's Anatomy 15, l'ottavo episodio che andrà in onda il prossimo 15 novembre negli Stati Uniti e a dicembre in Italia su FoxLife. Con quest'episodio dal titolo che richiama una canzone di Bob Dylan, Blowin' in the wind, Grey's Anatomy lascerà il pubblico fermandosi per la classica pausa invernale: la messa in onda dei restanti episodi ...

Archeologia : sVelato il mistero greco di Evia - sito archeologico “decifrato” dopo un secolo dalla scoperta : E’ stata costruita nel IV secolo a.C. la palestra scoperta nel sito archeologico di Eretria, nell’isola greca di Evia (o Eubea). Il sito fu scoperto oltre un secolo fa, nel 1917, dall’archeologo Constantine Kourouniotis, ma solo recentemente gli studiosi sono riusciti a capire a cosa servisse. Si tratta di uno dei pochissimi edifici scoperti in questa zona, che ha fornito agli archeologi preziose informazioni sullo sport ai ...

Uomini e Donne - Gianluca del Trono Over riVela : "Ero a un passo dal matrimonio. Con mio padre? Rapporto conflittuale" : Tra i cavalieri del Trono Over dell'ultima stagione di Uomini e Donne, ce n'è uno chi si è fatto notare nelle ultime settimane: è Gianluca Scuoto, che abbiamo lasciato nella scorsa puntata del dating show al centro dello studio con Roberta Di Padua, delusa dal suo comportamento. Alla rivista Uomini e Donne Magazine, l'uomo ha rivelato il motivo che l'ha spinto a partecipare ai casting della trasmissione: Avevo voglia di fare un’esperienza ...

Fabrizio Corona - Silvia : riVelazioni dalla madre della Provvedi e non solo : Fabrizio Corona, Silvia rivelazioni da parte della mamma Provvedi Giovedì scorso c’è stato questo incredibile confronto al Grande Fratello Vip tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. In questa circostanza l’uomo, visibilmente adirato in volto, si è scusato infinite volte. Fatica però sprecata in quanto la giovane inquilina vip della casa più spiata dagli italiani, pur accettando le scuse, ha rivelato all’uomo di non volerlo nella maniera più ...

SVelato il titolo di Lucifer 4×08 - un bizzarro video dal set mostra Amenadiel in pericolo? : Gli sceneggiatori della serie fantasy hanno Svelato il titolo di Lucifer 4x08. A pochi passi dal finale della quarta stagione, il cast terminerà le riprese solamente nel mese di dicembre. Successivamente bisognerà attendere l'annuncio di Netflix per capire quando verrà pubblicato il quarto capitolo della serie. Il titolo di Lucifer 4x08 è "Super Bad Boyfriend", e i fan sono pronti a scommettere che a pronunciare la frase sarà proprio il ...

SVelata la trama del finale di metà stagione di Grey’s Anatomy 15 - una tempesta sull’ospedale : Si intitolerà come un classico di Bob Dylan, Blowin' in the Wind, il finale di metà stagione di Grey's Anatomy 15, in onda il prossimo giovedì 15 novembre negli Stati Uniti e a dicembre in Italia su FoxLife. Dopo soli 8 episodi, la serie si congederà dal pubblico per la classica pausa invernale prima di tornare in onda a febbraio con il proseguimento della stagione in corso. L'episodio che segna lo spartiacque tra la prima e la seconda ...

Allan : 'Dalla faVela alla favola scudetto con il Napoli : ora voglio battere la Roma' : dal nostro inviato CASTEL VOLTURNO allan, chi vince domani? 'Ahi, qui a Napoli siamo scaramantici, non glielo dico'. E via con le mani sulle parti intime, lui e i presenti nella sala stampa di Castel ...

OnePlus 6T : sVelata tutta la scheda tecnica a pochi giorni dal lancio : Probabilmente OnePlus 6T non avrebbe neanche più bisogno della presentazione ufficiale del 29 ottobre, poiché ormai tutte le caratteristiche principali dello smartphone, e anche il design, sono state tutte svelate dai vari leak usciti in leggi di più...

Dal "toy boy" all'uomo maturo - la vita di Grecia Colmenares è una telenoVela : Dalle telenovelas al 'toy boy', da Topazio ai paparazzi, da Chando Erik Luna all'uomo maturo. Grecia Colmenares - 56enne star delle soap sudamericane negli anni '80 e '90 - è pizzicata dal settimanale ...

Iceberg rettangolare fotografato dalla Nasa : mistero sVelato in Antartide : svelato il mistero dell' Iceberg in Antartide che sembra tagliato con il coltello . In realtà, non c'è mai stato alcun mistero: la foto della Nasa che ha fatto il giro del mondo inducendo molti a pensare a una bufala è autentica al 100% e raffigura un Iceberg cosiddetto 'tabulare', ovvero i cui bordi sono ancora appuntiti perché non ancora consumati dalle onde dell'...

F1 - Niki Lauda dimesso dall’ospedale di Vienna : le sue condizioni sVelate da… Hamilton : Il presidente non esecutivo della Mercedes è stato dimesso dall’ospedale di Vienna, adesso dovrà seguire un percorso di riabilitazione prima di tornare alla sua vita normale Niki Lauda ha lasciato la clinica dove è stato ricoverato dopo aver subito un trapianto di polmone ad agosto, come annunciato dal Vienna General Hospital. LaPresse/Photo4 Tuttavia, il triplice campione mondiale è ancora debole e nelle prossime settimane dovrà ...