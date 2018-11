Valentino Rossi | GP Malesia MotoGP 2018 | “È mancata la ciliegina | ho vissuto un sogno

Rossi sempre esilarante - Valentino si consola a Sepang con Bagnaia e Marini : “il bello viene stasera! Sarebbe potuto essere il giorno più importante della mia carriera” : A tutto Valentino Rossi: dalla delusione per la caduta nel Gp della Malesia ai successi dei giovani piloti di Moto2, Bagnaia campione del mondo e Marini alla sua prima vittoria iridata Una domenica che Sarebbe potuta diventare indimenticabile, per Valentino Rossi, se solo non fosse caduto a quattro giri dal termine del Gp della Malesia. Pecco Bagnaia è diventato campione del mondo di Moto2 a Sepang, mentre il fratello minore del Dottore, ...

MotoGP - GP Malesia 2018 : risultato gara. Valentino Rossi fa sognare - poi cade. Marquez in trionfo : Marc Marquez (Honda) non è minimamente andato in vacanza dopo il suo quinto titolo e vince anche il Gran Premio di Malesia 2018 della MotoGP. Lo spagnolo completa una gara di rincorsa dopo essere scattato dalla settima posizione della griglia (dopo la penalizzazione subita in qualifica) e approfitta della caduta di Valentino Rossi a quattro giri dalla fine, quando si trovava a sei decimi dal pilota di Tavullia. L’alfiere della Honda ...

