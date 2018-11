USA e Sud Corea riprendono le esercitazioni militari congiunte

USA - dopo 6 anni prima pena di morte nel Dakota del Sud : pena di morte eseguita nei confronti di un uomo di 56 anni nel Dakota del Sud condannato per aver ucciso una guardia carceraria sette anni prima, la prima esecuzione dopo sei anni La pena di morte è ...

GF Vip 3 - Francesco Monte risponde all'accUSA di omofobia : "Ho mentalità del sud - ma tanti amici gay" : Monte omofobo sì o Monte omofobo no? Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda in questi istanti ovviamente è stato trattato l'argomento più discusso sul web nelle ultime ore. Vi abbiamo raccontato le parole forti pronunciate da Francesco Monte qualche giorno fa: l'ex tronista di Uomini e Donne disse di non riuscire ad accettare un bacio tra due donne, etichettando il gesto come "schifoso" e "non normale".Fulmini e saette sui social, ...

USA - altri due pacchi sospetti. La pista porta nel sud della Florida : Continua l'indagine e vi sono altri sviluppi sopo i pacchi bomba indirizzati a George Soros, i Clinton, Barack Obama, Robert De Niro, l'ex vicepresidente Joe Biden, la Cnn a New York e deputati e ...

Violento terremoto nello Ionio : tremano diverse citta' del Sud. Catania - SiracUSA - Reggio Calabria - Lecce - Taranto - Bari. : Una fortissima scossa di terremoto ha colpito il Mar Ionio dopo la mezzanotte di oggi, 26 Ottobre 2018, esattamente alle ore 01.07. Il sisma è stato di magnitudo 6.8 sulla scala Richter, secondo le...

Migranti : Mediterranea - '40 bloccati su cargo a sud di LampedUSA' : Il cargo 'Just Fitz III', battente bandiera delle Isole di Marshall, con a bordo circa 40 Migranti tratte in salvo lunedì, è bloccato a sud di Lampedusa. Lo rende noto Mediterranea Saving Humans, il ...

Migranti : Mediterranea - "40 bloccati su cargo a sud di LampedUSA" : Il cargo "Just Fitz III", battente bandiera delle Isole di Marshall, con a bordo circa 40 Migranti tratte in salvo lunedì, è bloccato a sud di Lampedusa. Lo rende noto Mediterranea Saving Humans, il cartello promotore della missione della nave "Mare Jonio". "Come stanno? Hanno bisogno di cure urgenti? Chiediamo - afferma - che vengano immediatamente portate nel più vicino porto di ...

USAin Bolt : futuro nel sud Europa - offerto un contratto biennale : Continuano a rincorrersi le voci sul futuro dell'uomo più veloce del mondo, Usain Bolt . L'ormai ex corridoere giamaicano, è sempre più deciso ad intraprendere una nuova carriera da calciatore e dall'Europa le offerte non mancano. Bolt al momento, è in prova ai Central ...

Almeno 13 morti nel sud della Francia a caUSA del maltempo : Si aggrava il bilancio del maltempo in Francia, con Almeno 13 morti e 5 feriti gravi nelle inondazioni che hanno colpito la regione dell'Aude, nel sud del Paese al confine con la Spagna. Lo ha comunicato la Prefettura locale.Tra le vittime, una religiosa travolta dall'acqua a Villardonnel e quattro altri morti a Villegailhenc. Un'altra persona è stata ritrovata morta a Trèbes. La zona inondata è quella della valle "media" ...

Salgono a 13 i morti nel sud della Francia a caUSA del maltempo : Si aggrava il bilancio del maltempo in Francia, con 13 morti e 5 feriti gravi nelle inondazioni che hanno colpito la regione dell'Aude, nel sud del Paese al confine con la Spagna. Lo ha comunicato la Prefettura locale.Tra le vittime, una religiosa travolta dall'acqua a Villardonnel e quattro altri morti a Villegailhenc. Un'altra persona è stata ritrovata morta a Trèbes. La zona inondata è quella della valle "media" del fiume ...

Meteo Protezione Civile domani : diffUSA instabilita' - ancora severo maltempo all'estremo Sud : Nella giornata di domani la circolazione instabile presente sull'area ionica continuerà ad alimentare piogge e temporali al Sud Italia, nella fattispecie sui settori ionici di Sicilia e Calabria. Le...

Juventus - respinto il ricorso : resta chiUSA la curva Sud : La Corte Sportiva d'Appello ha respinto il ricorso della Juventus contro la chiusura per un turno della tribuna sud aggravando anzi la sanzione a carico dei bianconeri: passano a due le gare da ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : respinto il ricorso della Juventus - la curva Sud resta chiUSA contro il Genoa : È stato respinto il ricorso della Juventus contro la chiusura per un turno della curva Sud, sanzione decisa dal giudice sportivo dopo i cori razzisti contro Koulibaly e di insulto ai tifosi avversari nella gara contro il Napoli. Come riportato dall’Ansa, la Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha invece deciso di aggravare la sanzione: passando a due partite con i settori ‘Tribuna Sud 1° e 2° anello’ vuoti, ma la sentenza sulla ...

Juventus - respinto il ricorso : la curva Sud resta chiUSA : La Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha respinto il ricorso della Juventus contro la chiusura per un turno della tribuna sud e ha aggravato la sanzione: passano a due le gare da disputare con i ...

USA : un agente ucciso e sei feriti in una sparatoria in Sud Carolina - : accaduto nella città di Florence dove un uomo si è barricato in casa per due ore con alcuni bambini e ha iniziato a sparare con un fucile contro gli ufficiali che stavano eseguendo un mandato di ...