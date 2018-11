Uomini e Donne | dopo Marco Cartasegna nuovo amore per Federica Benincà

Uomini E Donne. La De Filippi ha deciso di arruolare Valeria Marini nel ruolo di ‘party planner’. Ecco cosa dovrà fare : Novità nel cast di Uomini e Donne: Maria De Filippi ha infatti deciso di arruolare Valeria Marini nelle puntate del trono classico del dating show. Scopriamo insieme quale sarà il ruolo della showgirl nel programma pomeridiano... L'articolo Uomini E Donne. La De Filippi ha deciso di arruolare Valeria Marini nel ruolo di ‘party planner’. Ecco cosa dovrà fare proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Giorgio Manetti potrebbe presto tornare in televisione - ma non a Uomini e donne : Giorgio Manetti non fa più parte del parterre del Trono Over di Uomini e donne dall'inizio della stagione 2018/19; la sua assenza si sente e molti telespettatori del programma rimpiangono il protagonista indiscusso degli anni scorsi e il suo complicato rapporto con Gemma Galgani. E, mentre quest'ultima sembra ancora confusa, soprattutto a causa del continuo tira e molla con Rocco Fredella [VIDEO], il 'Gabbiano' si dedica alla sua nuova attivita' ...

Mara Carfagna : 'Parità fra Uomini e donne? Va colmato il divario salariale e occupazionale' : Il documento finale della prima Conferenza dei presidenti di Parlamento del G20, il P20 di Buenos Aires, impegna i Paesi aderenti a mettere i Parlamenti al servizio dei cittadini e renderli sempre più ...

Uomini e Donne anticipazioni : VALERIA MARINI sarà “party planner” : Novità nel cast di Uomini e Donne: Maria De Filippi ha infatti deciso di arruolare VALERIA MARINI nelle puntate del trono classico del dating show. Scopriamo insieme quale sarà il ruolo della showgirl nel programma pomeridiano di Canale 5. Come segnalato nei nostri post precedenti di anticipazioni, la De Filippi ha deciso di dedicare un appuntamento settimanale ai tronisti Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni; Teresa Langella è quindi stata ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti umilia Gemma Galgani : “Fidanzata? La vorrei così…” : Uomini e Donne trono Over ha avuto in Giorgio Manetti e Gemma Galgani una delle coppie più chiacchierate degli ultimi anni. Il ‘gabbiano’ di Firenze e la dama di Torino hanno fatto sognare gli spettatori del dating-show di Maria De Filippi: adesso, però, i rapporti tra i due appaiono alquanto incrinati. Anche perché a quanto pare Manetti avrebbe iniziato una frequentazione con un’odiata rivale della Galgani, vale a dire Anna ...

Uomini e Donne news - Valentina Pivati si è fidanzata : è “un’altra cosa” dopo Mariano : Uomini e Donne news: Valentina Pivati ha ritrovato l’amore dopo Mariano Catanzaro Valentina Pivati si è fidanzata. L’ex corteggiatrice di Mariano Catanzaro, nonché sua scelta, ha ritrovato l’amore. E per il suo nuovo fidanzato, Andrea, ha scritto una bellissima dedica su Instagram. Così lo ha presentato al pubblico di Uomini e Donne, in occasione del […] L'articolo Uomini e Donne news, Valentina Pivati si è fidanzata: è ...

Uomini e Donne - Giulia Cavaglia senza mutande fa arrabbiare Maria De Filippi : Dopo il caso di Sara Affi Fella e l’abbandono di Mara Fasone, a tener banco a Uomini e Donne è la vicenda di Giulia Cavaglia. La corteggiatrice prima ha mentito ai tronisti Lorenzo e Luigi sul suo ex fidanzato, poi ha fatto arrabbiare Maria De Filippi per uno scatto che la immortala in trasmissione senza mutande. La foto, che la De Filippi non ha mostrato (ma che è visibile sulla pagina Instagram “Celebritalia”), la ritrae seduta con le ...

Jack Vanore - l'opinionista di Uomini e Donne scomparso dalla tv : 'Sto bene - ma ho avuto tanta paura' : Assenza prolungata da Uomini e Donne per Jack Vanore. Lo ha annunciato lo stesso opinionista del programma di Maria De Filippi, che su Instagram ha però voluto rassicurare i fan: 'Sto bene, ma ...