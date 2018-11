Un' Europa forte è il miglior vaccino all' esaltazione sovranista

Vialli : 'Questa Juve più forte di quella del '96 - è la migliore d'Europa. Allegri? Il più bravo al mondo' : Ma per il resto questa ha una qualità superiore, solo per il fatto di poter schierare uno dei due migliori giocatori al mondo. E Allegri ha a disposizione due squadre vere. Lippi aveva un blocco di ...

Europa League : l'Eintracht Francoforte vince e resta in vetta al girone H : I tedeschi superano l'Apollon. Sorride il Chelsea con Loftus-Cheek, goleade di Siviglia e Villarreal

Previsioni Meteo - l’Europa occidentale si prepara ad un’ondata d’aria artica che scatenerà forte maltempo nel Mediterraneo [MAPPE e DETTAGLI] : 1/11 ...

Morire in silenzio alle porte della fortezza Europa : In occasione del nuovo summit dei leader europei sulla crisi migratoria, in programma oggi 18 ottobre a Salisburgo, lo scenario che ci troviamo di fronte è sempre più desolante.Mentre la zona di ricerca e soccorso tra Italia e Libia è ormai completamente scoperta dalle imbarcazioni di soccorso delle organizzazioni umanitarie, nel Mediterraneo si continua a Morire. Anzi forse oggi più che mai. Da costa a costa, ...

Borsa Europa chiude bene - su Francoforte : ANSA, - MILANO, 15 OTT - Chiusura in crescita per le principali Borse europee. Nel giorno del risultato elettorale in Baviera, Francoforte è stata la migliore ed ha guadagnato lo 0,78%. Solida anche ...

Sinodo : Forte eletto per l'Europa in Commissione per Documento : L'arcivescovo Bruno Forte rappresenterà l'Europa nella Commissione per il Documento finale del Sinodo sui giovani. La sua elezione - unico presule del Vecchio Continente entrato nell'organismo come membro eletto - è un segnale molto importante perchè monsignor Forte era stato segretario speciale nei Sinodi per la famiglia ed in quella veste rappresentò di fatto il ...

Roberto Benigni 'L amore è un discorso politico forte - oggi l Europa unita è l unico sogno rimasto' : APIRO, MACERATA, - 'Mi piacerebbe tanto tornare in tv, teatro, al cinema, in tutti e tre i settori nei quali ho sempre passeggiato nella mia vita': Roberto Benigni , ospite nel piccolo comune di Apiro ...

Lazio unica italiana sconfitta in Europa : a Francoforte prende quattro gol dall'Eintracht : Una settimana 'nera' per la Lazio , che dopo aver perso nettamente il derby della Capitale domenica scorsa, si è distinta in settimana per essere l' unica squadra italiana ad aver perso, tra tutte ...

Calcio - Europa League 2018-2019 : Eintracht Francoforte-Lazio 4-1. Biancocelesti dominati - espulsi Basta e Correa : Serata europea da dimenticare per la Lazio, che viene travolta per 4-1 dall’Eintracht Francoforte nella seconda giornata dell’Europa League: in Germania i Biancocelesti chiudono in nove contro undici per le espulsioni di Basta e Correa. In gol Parolo (momentaneo 1-1), doppietta di Da Costa, Kostic e Jovic. Nel primo tempo vantaggio lampo dei padroni di casa, al 4′ su corner irrompe nel cuore dell’area di rigore Da Costa ...

Disfatta Lazio a Francoforte : l’Europa League alimenta i dubbi post-derby - salta l’en-plein “italiano” : Lazio sconfitta a Francoforte con un netto 4-1, le espulsioni di Correa e Basta non sono un alibi valido per la squadra di Inzaghi La Lazio ha perso contro l’Eintracht Francoforte nella seconda giornata della fase a gironi dell’Europa League. Una sconfitta netta per 4-1, condizionata solo in parte dalla doppia espulsione di Correa e Basta. Ben prima dei due rossi, i laziali stavano giocando molto male ed il risultato vedeva già ...

