Una ricerca condotta sui topi rivela la correlazione tra cellulari e tumori

Il Cnr a capo di un gruppo di ricerca europeo per lo sviluppo di Una nuova generazione di tecnologie quantistiche : Viene lanciata oggi a Vienna la Quantum Flagship, una iniziativa di ricerca della Commissione europea da 1 miliardo di euro nei prossimi 10 anni. Fra i 19 progetti selezionati nel primo bando da 130 milioni di euro della Flagship sul tema delle tecnologie quantistiche, l’Istituto nazionale di ottica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ino) coordina un progetto da 9.3 milioni di euro, denominato QOMBS. Al progetto, inquadrato nel pilastro ...

Olio extravergine e tumori all’intestino : i risultati di Una ricerca scientifica : L’ Olio extravergine di oliva potrebbe avere un’azione positiva sull’insorgenza dei tumori dell'intestino. A dimostrare questa incredibile proprietà benefica sono stati i risultati emersi da una recente ricerca condotta dall' Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro). Lo studio, nello specifico, è stato condotto da un gruppo di ricercatori di Bari guidati dal professor Antonio Moschetta dell'università Aldo Moro e sarà pubblicato ...

Farmaci per la pressione e tumore ai polmoni : il legame scoperto da Una ricerca : Le pillole per abbassare la pressione del sangue potrebbero incidere negativamente sull’organismo dell’uomo aumentando, sensibilmente, l’insorgenza del cancro ai polmoni dei pazienti ipertesi. Lo stretto legame sarebbe stato dimostrato da una recente ricerca condotta in Canada dai ricercatori della McGill University di Montreal. Saranno necessari ulteriori studi, attraverso follow-up a lungo termine, per confermare maggiori dettagli sugli ...

Ricerca - utilizzo neuroimaging in tribUnale : da Unipd linee guida : Roma, 26 ott., askanews, - I criteri per stabilire l'incapacità di intendere e di volere sono cambiati negli ultimi anni: da una valutazione prettamente clinica, i tribunali stanno assistendo alla ...

Microplastiche - l'uomo ne ingerisce 32 mila all'anno : lo rivela Una ricerca : Fino a poco tempo fa, le Microplastiche erano state ritrovate soltanto nei cibi, specialmente all'interno dei pesci che le ingoiano in mare. Adesso però, uno studio ha rivelato come le Microplastiche siano presenti anche all'interno del corpo umano. Le microparticelle in questione sono presenti nei contenitori di diversi cibi e bottiglie di plastica, motivo per cui fanno parte della catena alimentare di ogni essere umano. I risultati dello ...

Microplastiche - l'uomo ne ingerisce 32 mila all'anno : lo rivela Una ricerca : Fino a poco tempo fa, le Microplastiche erano state ritrovate soltanto nei cibi, specialmente all'interno dei pesci che le ingoiano in mare. Adesso però, uno studio ha rivelato come le Microplastiche siano presenti anche all'interno del corpo umano. Le microparticelle in questione sono presenti nei contenitori di diversi cibi e bottiglie di plastica, motivo per cui fanno parte della catena alimentare di ogni essere umano. ...Continua a leggere

"Non mi siedo vicino a Una negra"/ Razzismo su treno Milano-Trieste : ricercatore minacciato poche settimane fa : “Non mi siedo vicino ad una negra”: Razzismo sul treno Milano-Trieste. La denuncia della madre su Facebook: è Paola Crestani, presidente del Centro Italiano Aiuti all'Infanzia(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 22:48:00 GMT)

Aumentano i morti di sballo e sempre più ragazzi cedono all'alcol. Una ricerca : L'alcol è la sostanza psicotropa che miete più vittime in termini di dipendenza, rispetto a fumo, droghe sintetiche e cocaina. Rappresenta, infatti, il primo fattore di rischio per la salute in Europa,...

“La mafia non è più pericolosa. Ed è solo al Sud”. Una ricerca di Libera svela i luoghi comuni sui boss : L’allarme di Don Ciotti: “Sottovalutazione preoccupante. boss evoluti, che operano con la corruzione”

'Le leggi razziali ci ha obbligato Hitler'. Una ricerca sulla memoria perduta : Italiani brava gente: nonostante tutto, nonostante le leggi razziali, le deportazioni. Non era colpa loro, hanno deciso gli altri, ha imposto tutto Hitler. leggi e lager. E' questa l'immagine che del ...

ZeniMax Online alla ricerca di personale da impiegare su Una "nuova entusiasmante IP" per PC e console : Grazie alla segnalazione di Videogamer, apprendiamo che lo sviluppatore di The Elder Scrolls Online sta offrendo un posto di lavoro per un Core Tech Programmer. Chi otterrà il lavoro dovrà contribuire a creare "una nuova entusiasmante IP" per ZeniMax Studios Online.Da quanto emerso su ResetEra, non ci sono molti altri dettagli sul misterioso progetto, tuttavia, è interessante notare che la posizione di lavoro favorisce chi ha già avuto ...

Archeologia - ricercatori italiani fanno Una scoperta destinata a cambiare la storia antica : Una vasta tomba a caverna del 4000 a.C. : Una tomba a caverna, risalente alla fine del IV millennio a.C., è stata rinvenuta praticamente intatta con le sue decine di sepolture multiple. La storica scoperta è avvenuta nel sito di Jebel al-Mutawwaq, in Giordania. Come si legge sul sito internet della rivista “Archeologia Viva” il rinvenimento è avvenuto nel corso degli scavi della missione archeologica di un’università italiana, quella di Perugia, diretta dal professore ...

Ralph Lauren - Una collezione per finanziare la ricerca contro il cancro : Le classiche polo e le maglie da rugby, ma anche le felpe con cappuccio in pile e i maglioni, insomma i principali capi iconici del brand americano ci sono tutti, ma con una particolarità: il rosa come colore che fa da fil rouge per una collezione legata a un progetto di ampio respiro. Parte dei ricavi dei pezzi venduti, infatti, saranno devoluti alla Pink Pony Fund della The Polo Ralph Lauren Foundation o alla rete internazionale di ...

ETNA STA SCIVOLANDO NEL MAR IONIO : RISCHIO TSUnaMI/ I ricercatori italiani : "Impossibile fare previsioni" : ETNA sta SCIVOLANDO nel Mar IONIO: RISCHIO TSUNAMI. Nuovo studio relaziona il movimento alla gravità, non principalmente all'ascesa del magma. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 01:10:00 GMT)