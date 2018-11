Una manita al Genoa per convincere l' Inter che il Barça non fa paura

Società Umanitaria : Paolo Hendel 'Manifesto per Una seconda giovinezza' : Accanto a corsi di ogni genere , 600 dalle lingue all'informatica, dalla ginnastica passiva alla pittura, ci sono workshop, visite guidate, spettacoli, kermesse letterarie, iniziative di solidarietà, ...

Barcellona-Real Madrid - Piquè umilia i blancos : “la manita è Una tradizione” : Barcellona-Real Madrid, Piquè ha parlato subito dopo la conclusione della gara distruggendo i blancos dopo la sconfitta per 5-1 Gerard Piquè ci ha abituati a dichiarazioni molto forti e pungenti ed anche in occasione del Clasico vinto ieri dal suo Barcellona contro il Real Madrid, ci è andato giù duro. Il calciatore del Barca ha commentato così il 5-1 per i blaugrana: “È impossibile controllare la partita per tutti i novanta minuti, ...

Festa del Cinema - Thomas Vinterberg : 'Kursk è Una storia di umanità - non Una vicenda politica' : 'Kursk' è la vicenda, a metà tra fiction e realtà, del sottomarino nucleare russo, affondato nel mare di Barents per motivi ancora oggi ignoti. Nel rievocare quell'episodio, il maestro Thomas ...

Carlo Verdone : "Prima c'era umanità e rispetto - ora è cambiato tutto. Roma? Ha Una strana tristezza" : È un Verdone malinconico quello intervenuto ai microfoni di Rai Radio 2 durante la trasmissioneI Lunatici. L'attore e regista romano alle prese con la scrittura di un nuovo soggetto, parla di quanto sia confortante per lui la notte, sinonimo di tranquillità. Ma spesso, confessa, gli capita di pensare al passato "con gioiosa malinconia, è una carezza, non tristezza. Cerco di ricordarmi delle cose che mi piacerebbe rivedere. ...

Bella ed elegante - è Una Roma ‘Viktoria Secret’ : manita di Champions griffata Dzeko : Roma da favola questa sera all’Olimpico! I giallorossi si impongono sul Viktoria Plzen per 5-0 e si portano al secondo posto nella classifica del girone, a pari punti col Real Madrid Uno show pazzesco questa sera all’Olimpico: la Roma ha regalato fortissime emozioni al pubblico giallorosso nella sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen. L’uomo del match è stato Dzeko, che ha ritrovato il gol, con una favolosa ...

Terremoto e tsUnami in Indonesia - Onu : 191mila persone hanno bisogno di aiuti umanitari : In Indonesia, a seguito del Terremoto e dello tsunami che hanno colpito la regione di Sulawesi, 191mila persone hanno urgente bisogno di assistenza umanitaria: lo rende noto l”Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari. Secondo l’agenzia Onu la cifra include circa 46mila bambini e 14mila anziani, molti al di fuori delle zone urbane in cui si stanno concentrando i soccorsi. L'articolo Terremoto e tsunami in Indonesia, Onu: ...

Una casa 'green' nel campus di Humanitas University : Piccola 'Babele', in cui risuonano le lingue di tutto il mondo. Subhasree è stata la prima a traslocare , ma in tutto gli universitari che hanno già opzionato uno dei 240 posti letto disponibili , in ...

“Genitori infami”. 3 figli morti in 16 mesi - per colpa loro. Fuori da ogni umanità. Una storia che fa tanta rabbia : cosa hanno fatto : Adesso arriva il pentimento e giurano di aver fatto un madornale errore. Questa storia, però, ha dei contorni agghiaccianti che lasciano esterrefatti e senza parole. Una coppia di genitori, nello spazio di sedici mesi, ha avuto l’abilità di far morire ben tre figli. Steven Burke e Margaret Atherton, rispettivamente 29 e 36 anni, durante la loro relazione hanno avuto otto bambini. L’ultima vittima è Savannah, una bimba di sole 10 ...

Esportazione di armi vs. tradizione umanitaria : Una vertenza secolare : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Neil Armstrong - il primo uomo sulla lUna che disse : “Un piccolo passo per un uomo - un grande passo per l’umanità” : Si intitola "First Man: The Life of Neil A. Armstrong" di James Hansen la biografia ufficiale del primo uomo a mettere piede sulla luna da cui è tratta la sceneggiatura di "First Man", pellicola di Damien Chazelle apertura della 75esima Mostra del Cinema di Venezia. Un libro che racconta la vita dell'uomo che disse la celebre frase: "Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità".Continua a leggere

Diciotti - i vescovi : nessUna pressione - solo Una scelta umanitaria : 'Non si può far politica sulla pelle dei poveri'. Lo afferma don Ivan Maffeis, il portavoce della Conferenza episcopale italiana, Cei,, commentando la decisione di accogliere cento dei migranti bloccati in questi ...