Un ricorso al Tar 10 anni fa | ecco perché la villa era abitata

Il Tar respinge il ricorso contro i rimborsi per i 28 giorni - ma non è ancora finita : Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso per la questione dei rimborsi agli utenti per i giorni illegittimamente erosi con la fatturazione a 28 giorni. Gli operatori TIM, Vodafone, Wind, Tre e Fastweb dovranno iniziare a rimborsare entro il 31 dicembre 2018. L'articolo Il Tar respinge il ricorso contro i rimborsi per i 28 giorni, ma non è ancora finita proviene da TuttoAndroid.

Balata - il ricorso dell'Entella è al Tar : Il calcio ha bisogno della politica, ma di interventi di natura legislativa che consentano al nostro mondo di risolvere alcuni problemi". Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Balata - il ricorso dell'Entella è al Tar : Il calcio ha bisogno della politica, ma di interventi di natura legislativa che consentano al nostro mondo di risolvere alcuni problemi".

Eleonora Bottaro rifiutò chemio - genitori in Cassazione/ ricorso contro rinvio a giudizio per omicidio colposo : Eleonora Bottaro rifiutò chemio, genitori in Cassazione: Ricorso contro rinvio a giudizio per omicidio colposo. Le ultime notizie: oggi si doveva tenere udienza del processo(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 16:53:00 GMT)

Serie B a 19 squadre - ripescaggi : Tar accoglie ricorso Ternana/ Ultime notizie - caos per Novara e Pro Vercelli : Serie B nel caos: a 19 o a 22? Tar accoglie ricorso della Ternana, caos anche per le posizioni da riesaminare di Novara e Pro Vercelli. Nuova pioggia di ricorsi?(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:08:00 GMT)

Calcio - il TAR del Lazio approva il ricorso dei club - la Serie B verso il ritorno a 22 squadre : Ancora una novità nell’infinita querelle legata alla composizione della Serie B 2018-2019. Il TAR del Lazio ha infatti accolto le istanze cautelari di Pro Vercelli e Novara, con l’effetto di sospendere l’efficacia di tutti i provvedimenti sulla formula della B impugnata dai club. La questione, nella sostanza, è stata rimandata alla FIGC: quest’ultima, però, stavolta non sembra in grado di potersi discostare molto dal ...

Clamoroso in Serie C : il TAR accoglie il ricorso della Ternana - può tornare in B ma… : Tutto quello che sta accadendo al calcio italiano è davvero incredibile, dopo l’avvio dei campionati di B e C e i vari ricorsi respinti, adesso è arrivata un’altra novità dal TAR del Lazio. Quest’ultimo ha accolto il ricorso della Ternana che può quindi tornare in Serie B. Il problema? La Ternana ha già disputato 5 […] L'articolo Clamoroso in Serie C: il TAR accoglie il ricorso della Ternana, può tornare in B ma… ...

Ripescaggi Serie B - nuovo incredibile ricorso al Tar dei club interessati : tutti i dettagli : Ripescaggi Serie B – Sono ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie B e sul fronte Ripescaggi. Il torneo cadetto è arrivato all’8^ giornata, così come quello di Serie C ma entro la giornata di giovedì potrebbe andare in scena un clamoroso ribaltone che rischia di sconvolgere maggiormente il torneo cadetto. L’Entella ha disputato solo una giornata, successo in trasferta nella gara contro il Gozzano e terminata con il ...

Canali Rai a rischio oscuramento in alcune regioni - scatta il ricorso al Tar : I Canali Rai più importanti, Rai 1 e Rai 2, sarebbero a rischio oscuramento in alcune zone del Paese. Il nuovo piano di riforme del governo infatti prevede che le frequenze in banda 700 passeranno alle tlc e questo comporterebbe di conseguenza l'oscuramento dei principali Canali Rai in alcune aree del Paese. La Rai ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro il nuovo decreto. Canali Rai, potrebbero essere oscurati in alcune zone Non solo Rai 1 ...

Riace - Viminale : via 200 migranti. Pronto ricorso al Tar. Lucano : 'Vogliono distruggerci' : Il Viminale vuole cancellare il modello Riace per l'accoglienza dei migranti. Ora hanno 60 giorni per lasciare il comune calabrese Pronto per il ricorso al Tar. Protesta il sindaco Mimmo Lucano, agli ...

Riace - Lucano : "ricorso al Tar - ci vogliono distruggere" : "I nostri legali sono già al lavoro per presentare il ricorso al Tar. Contro di noi c'è un vero e proprio tiro incrociato, ci vogliono distruggere". Così Domenico Lucano, sindaco sospeso di Riace, dopo essere finito agli arresti domiciliari, commenta la circolare del Ministero dell'Interno che ha disposto il trasferimento dei migranti ospiti nel piccolo centro del Reggino.

Riace - Lucano : 'ricorso al Tar - ci vogliono distruggere' : 'I nostri legali sono già al lavoro per presentare il ricorso al Tar. Contro di noi c'è un vero e proprio tiro incrociato, ci vogliono distruggere'. Così Domenico Lucano, sindaco sospeso di Riace, ...

CATANIA - IL TAR RESPINGE ricorso/ Niente Serie B - Lo Monaco tuona : "La rovina è Lotito" : CATANIA, il TAR RESPINGE RICORSO, Niente Serie B. L'AD del club etneo, Lo Monaco, infuriato: "Vizio di forma per prendere tempo, la rovina del calcio italiano è Lotito"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 21:23:00 GMT)

TFA sostegno : ennesima disputa fra il TAR ed il CDS sul ricorso per l’ammissione al corso : Il TFA sostegno ha visto diversi ricorsi per l’esclusione di docenti non abilitati all’insegnamento. La vicenda che stiamo per illustrare è forse il caso più emblematico della contrapposizione degli orientamenti in seno ai due organi della giustizia amministrativa. La notizia di un accoglimento cautelare da parte dei giudici di Palazzo Spada, l’ennesima di una lunga serie, ci viene direttamente dallo studio legale che ha ...