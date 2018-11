Un autunno catastrofico

retemeteoamatori

(Di domenica 4 novembre 2018) Situazione Meteo Italia 4 Novembre 2018 Davvero impressionante il nuovo ciclone mediterraneo formatosi sulla Sardegna. I maggior fenomeni li registriamo in queste ore sulle regioni del medio-basso Tirreno e la stessa isola sarda. L’attenzione per i fenomeni intensi invece si sposta in Calabria territorio alluvionato poche settimane fa dove sono attesi accumuli anche fin 200mm. Nel corso del pomeriggio-sera i rovesci si estenderanno in maniera sparsa al centro-nord con fenomeni piu’ consistenti a ridosso delle Alpi i tanto per cambiare. immagine dal satellite pochi minuti fa sul ciclone mediterraneo Intanto il conto del maltempo si fa salato con 25 vittime questa settimana(ben 12 in Sicilia questa notte). Un conto salato pagato a causa di mesi e mesi sopra media, un’estate infinita mentre c’era chi festeggiava i 30°C a Ottobre. Peccato che tutto questo ...