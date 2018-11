Ultimo episodio di Abby Sciuto in NCIS 15 su Rai2 il 4 novembre prima del finale di

Ultimo episodio di Elementary 6 su Rai2 e poi stop alla programmazione : anticipazioni 3 novembre : Ultima indagine per Sherlock e Joan in Elementary 6 su Rai2. Stando al palinsesto televisivo, la serie crime targata CBS, che rielabora le avventure del detective Holmes in chiave moderna, andrà in onda stasera, 3 novembre, con un episodio conclusivo, e poi si prenderà una lunga pausa fino a gennaio del prossimo anno. La programmazione di Elementary quindi si chiude a quattro appuntamenti dal finale della sesta stagione, lasciando gli ...

Ultimo episodio di NCIS New Orleans 4 su Rai2 - anticipazioni 3 novembre : quando torna la serie? : Ultima missione per la squadra di NCIS New Orleans 4 su Rai2. Secondo la programmazione, la serie crime andrà in onda stasera, 3 novembre, con il ventesimo episodio della quarta stagione, per poi terminare la sua trasmissione. Non sappiamo per quale motivo l'emittente abbia deciso di eliminare lo show targato CBS dal suo palinsesto, dato che mancano quattro episodi al termine di NCIS New Orleans 4. La messa in onda comunque riprenderà a marzo ...

Il finale di Instinct su Rai2 il 4 novembre a caccia dell’anello debole : anticipazioni Ultimo episodio : La domenica sera crime di Rai2 sta per cambiare visto che il prossimo 4 novembre andrà in onda il finale di Instinct. La nuova serie, matricola della scorsa stagione telefilmica, completerà il suo ciclo sulla seconda rete Rai con l'ultimo episodio dal titolo "L'anello debole" che, come sempre, andrà in onda alle 21.45 in coppia con NCIS. Dall'11 novembre al posto di Instinct andranno in onda gli episodi di S.W.A.T. a cominciare dal 13esimo e ...

Ultimo episodio di Rick Grimes in The Walking Dead 9 : la struggente lettera di Andew Lincoln e il mistero dell’elicottero : Ultimo episodio di Rick Grimes in The Walking Dead 9. Dal momento dell'annuncio a questo triste sabato il passo è stato breve per i fan della serie che, tra poche ore, scopriranno cosa succederà al loro amato leader. Lo sceriffo interpretato da Andrew Lincoln ha già ampiamente annunciato che questa stagione sarebbe stata l'ultima e sembra proprio che gli episodi di domani e del 4 novembre chiuderanno per sempre i conti con lui. In queste ore ...

L’Ultimo episodio di Arrow 7 ha rivelato la sessualità di William? L’indizio nell’incontro con Arsenal/Roy Harper : Colpo di scena o dettaglio poco importante? Il pubblico delle serie tv è ormai abituato a queste rivelazioni e non ci fa più nemmeno caso fatto sta che nell'ultimo episodio andato in onda di Arrow 7 sembra che William Clayton, il figlio di Oliver Queen su Arrow , abbia rivelato essere gay durante il suo incontro e il racconto fatto a quello che potrebbe essere il suo mentore, Arsenal/ Roy Harper. Nessun sensazionalismo e nessun annuncio a ...

Non dirlo al mio capo 2 - Ultimo episodio : Enrico incriminato. Anticipazioni puntata 18 ottobre : Giovedì 18 ottobre va in onda, rigorosamente su Rai1 in prima serata a partire dalle 21.25, il sesto e ultimo episodio della fiction di grande successo (anche con la nuova stagione) Non dirlo al mio capo, prodotta da LuxVide in collaborazione con Rai Fiction. La protagonista è sempre lei, Vanessa Incontrada alias Lisa, madre lavoratrice costretta a nascondere prima i figli e adesso una abilitazione mancata al suo capo (di cui è innamorata). ...

Una pallottola nel cuore 3 Anticipazioni : questa sera l'Ultimo episodio su Rai 1 : Bruno passa da accusatore ad accusato in quest'ultimo episodio della fiction intitolato Il Giustiziere.

Anticipazioni La vita promessa - l'Ultimo episodio del 1° ottobre : la vendetta di Spanò : Si avvicina il gran finale di stagione de La vita promessa, la fiction evento di questa stagione televisiva autunnale di Raiuno che, settimana dopo settimana, ha appassionato un numero crescente di spettatori. Gli ascolti hanno premiato questo prodotto che vede protagonista la bellissima Luisa Ranieri nei panni di Carmela, una madre coraggio che fugge dalla Sicilia per dare un futuro migliore ai suoi figli dopo la morte dell'amato marito. Lunedì ...

Ultimo episodio di Rocco Schiavone su Rai2 il 19 settembre - la seconda stagione in onda a ottobre : Stasera, l'Ultimo episodio di Rocco Schiavone 2 chiuderà il ciclo di repliche in onda su Rai2. La scorsa settimana, gli spettatori hanno assistito a un grosso colpo di scena: Adele, l’amica di lunga data del protagonista, è stata assassinata da un misterioso killer. Il vicequestore ora ha i sensi di colpa perché l’obiettivo ovviamente era lui. Si intitola "Pulizie di primavera" il sesto e Ultimo episodio di Rocco Schiavone. L'omicidio di ...

Torna Blue Bloods 8 su Rai2 il 1° settembre : sarà l’Ultimo episodio in onda prima della pausa? : La programmazione di Blue Bloods 8 su Rai2 fa impazzire il pubblico. La scorsa settimana, la serie è Tornata inaspettatamente in onda, senza dovuto preavviso. Questo sabato, lo show continuerà ad essere trasmesso, mentre non vi è traccia di una trasmissione nella seconda serata di domenica. L'ottava stagione sta lentamente volgendo al termine, e stasera, 1° settembre andrà in onda il diciassettesimo episodio. Si intitola "Ripensamenti" ...