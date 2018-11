U&D | ' Ora posso morire felice' | lo strano sfogo di Nicola Panico sarebbe rivolto a

U& ;D - l'opinionista Jack assente in studio - le sue parole : 'Ho ancora paura' : In molti si sono accorti dell'assenza di Jack Vanore, nello studio di Uomini e Donne, [VIDEO] durante le più recenti puntate televisive del people show. A rispondere ai vari dubbi del pubblico della rete Mediaset di Canale 5 è stato qualche ora fa il diretto interessato. Jack , sul proprio profilo social su Instagram, ha dichiarato di star bene ma di avvertire ancora molta paura: che cosa è successo? Al momento sembra che l'accaduto voglia ...

Anticipazioni Trono Classico U& ;D : Irene conquista Mastroianni - ancora problemi per Teresa : Le Anticipazioni del Trono Classico di Uomini e donne confermano la decisione di Luigi Mastroianni di non prore la conoscenza con Giulia Cavaglia, la ragazza fino ad ora contesa tra lui e Lorenzo. Mastroianni , inoltre, nell'ultima registrazione ha dimostrato che lei ha mentito sulla data della rottura con l'ex fidanzato. Memore della brutta avventura con Sara Affi Fella, dunque, ha deciso di non vedere più la ragazza e di dare la possibilita' ad ...

Gemma Galgani ripensa ancora a Giorgio Manetti prima di U&D : Uomini e Donne: Gemma Galgani malinconica per Giorgio Manetti? Oggi è un giorno “speciale” per i tanti fan del Trono Over di Uomini e Donne. Il motivo? Oggi è il giorno in cui ricade l’anniversario della clamorosa rottura tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Da quel giorno i rapporti tra i due ex fidanzati sono sempre stati molto tesi. Tuttavia la dama di origini torinesi non ha mai nascosto di continuare a provare dei ...