TV | RAI5 | “Monkeys | il pianeta dei primati” | l’habitat nelle Americhe

TV - RAI5 : “Monkeys : il pianeta dei primati” - l’evoluzione in Africa : Le straordinarie capacità con cui i primati hanno saputo adattarsi all’ambiente circostante è la chiave della loro sopravvivenza e diffusione. Ma è in Africa che la loro evoluzione ha preso direzioni sorprendenti con la comparsa delle specie più grandi, forti e intelligenti del pianeta. Nel secondo episodio della serie “Monkeys: il pianeta dei primati”, in onda domenica 4 novembre alle 14.45 su RAI5, il biologo Patrick Ayree incontra i nostri ...