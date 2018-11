TV | RAI3 | a “Tutta Salute” l’influenza intestinale e l’ipertensione

meteoweb.eu

: RT @nicozero5nove: @Yi_Benevolence @MarcelloFoa @RaiNews anche a #RAI1 #RAI2 e #RAI3 veramente non se ne puó più ! a tutte le ore in tutti… - vinmarzocchi : RT @nicozero5nove: @Yi_Benevolence @MarcelloFoa @RaiNews anche a #RAI1 #RAI2 e #RAI3 veramente non se ne puó più ! a tutte le ore in tutti… - vinmarzocchi : RT @nicozero5nove: anche a #RAI1 #RAI2 e #RAI3 veramente non se ne puó più ! a tutte le ore in tutti i programmi è tutta una promozione al… - nicozero5nove : anche a #RAI1 #RAI2 e #RAI3 veramente non se ne puó più ! a tutte le ore in tutti i programmi è tutta una promozion… -

(Di domenica 4 novembre 2018) A “Tutta Salute“, in onda tutti i giorni alle 10.45 su, nella puntata di lunedì 5 novembre si parlerà d’influenza, un disturbo che non conosce stagioni. Anche se i soggetti più a rischio sono i bambini, gli anziani e coloro che hanno un sistema immunitario più debole, rimane uno dei disturbi più diffusi in tutte le fasce d’età. Cosa fare? Lo spiegherà Matteo Bassetti, Direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’Università di Udine, ospite in studio di Michele Mirabella e Pier Luigi Spada. In attesa della serata dedicata alla lotta contro il cancro prevista per domenica 11 novembre su, “Tutta Salute” si collegherà con Adorno Corradini che con l’aiuto dei ricercatori del Center for Genomic Science dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Milano, presenterà uno studio che apre nuove prospettive per la cura del tumore mammario. Falsi miti. ...