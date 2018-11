TV | RAI3 | a “Kilimangiaro” i deserti del pianeta e la matematica alla base

meteoweb.eu

(Di domenica 4 novembre 2018) Il viaggio come emozione e avventura, conoscenza e meraviglia. Sono gli ingredienti di questa stagione del Kilimangiaro, che torna domenica 4 novembre sualle 15.30, per divulgare e divertire. Ospiti speciali di Camila Raznovich le “farfalle” della ginnastica ritmica italiana, campionesse agli ultimi Mondiali, e Roberto Conte, fotografo dei luoghi abbandonati. Tornano in studio anche il geologo Mario Tozzi per conoscere idel nostroe il matematico Piergiorgio Odifreddi per scoprire ladell’architettura moderna. In collegamento dal Marocco la campionessa di kitesurf Francesca Bagnoli. Questa domenica ultima puntata per i “viaggi al rallentatore” di Gabriele Saluci e Ludovico de Maistre in Madagascar, la cuoca Rosa andrà a preparare i piatti della cucina italiana nello Sri Lanka mentre con il “cacciatore di paesaggi” Fabio Toncelli andremo a ...