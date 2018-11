TV | RAI3 | a “Indovina chi viene a cena” api robot e miele finto

meteoweb.eu

(Di domenica 4 novembre 2018) Nella quinta puntata dichi, in onda domenica 4 novembre alle 20.15 su, si parlerà di api e di. Un tema, questo, di vitale importanza per la ‘buona salute’ del nostro pianeta. Le api stanno scomparendo a causa dell’abuso di pesticidi e del surriscaldamento globale della Terra prodotto dalle industrie, dagli allevamenti intensivi e dall’immissione massiccia nell’aria di ogni sorta di inquinanti. Le ricerca sta tentando di porre rimedio a questo disastro? E come lo sta facendo? A volte percorrendo strade curiose, come lo studio di nuovi sistemi di impollinazione che rasentano la fantascienza, in sostituzione delle nobili api. E, se da una parte questi imenotteri muoiono in tutte le parti del mondo, dall’altra la produzione delè in aumento a livello planetario. Com’è possibile? Un viaggio tra contraffazioni, prodotti adulterati con l’aggiunta di ...