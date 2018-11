TV | RAI1 | a Speciale Tg1 cronache minori della grande guerra

meteoweb.eu

: Vi ricordiamo che domani, Domenica 4 Novembre, dalle 18.45 su Rai1 Flavio condurrà una puntata Speciale de L'Eredit… - Insinnafanclub : Vi ricordiamo che domani, Domenica 4 Novembre, dalle 18.45 su Rai1 Flavio condurrà una puntata Speciale de L'Eredit… - stefania75_a : RT @LaNostraVoce: Linea Verde - Rai1 Speciale sull'Irpinia. 'L’Irpinia è terra di passaggio, perché è terra che sta al centro tra monti e… - LaNostraVoce : Linea Verde - Rai1 Speciale sull'Irpinia. 'L’Irpinia è terra di passaggio, perché è terra che sta al centro tra mo… -

(Di domenica 4 novembre 2018) Un secolo fa, con l’armistizio di Compiègne – alle ore 11 del giorno 11 dell’undicesimo mese dell’anno 1918 – termina la Primamondiale. Ma il tributo di sangue è spaventoso: quasi dieci milioni di morti, calcolando solo i soldati caduti in battaglia. Per l’Italia, lacontro l’impero asburgico finisce una settimana prima – il 4 novembre – con la riuscita offensiva dal Piave a Vittorio Veneto. In questi cento anni la memoriasi è radicata nella nostra identità. È entrata nel calendario civile con le “feste” del 24 maggio e del 4 novembre, si è impressa mei nomi delle vie, ha trasformato il teatro delle battaglie in luoghi di culto. Ma c’è anche un’altra memoria che fatica a trovare spazio nelle pratiche commemorativedel ‘15-’18. Una memoria indisciplinata fatta di canzoni, di poesie, di sceneggiati televisivi caduti nell’oblio, di ...