TV | Rai Storia | “Cronache dal Rinascimento” | Colombo e Vespucci verso il Nuovo Mondo

Rai Storia 31 ottobre 1993 - Muore a Roma Federico Fellini : 31 ottobre 1993 " Muore a Roma Federico Fellini. Nato a Rimini nel 1920, diciottenne inizia a lavorare come disegnatore di vignette alla "Domenica del Corriere". Trasferitosi a Roma con la scusa di ...

TV - Rai Storia : “Mare Nostrum” racconta Taranto - la “città dei due mari” : È la “città dei due mari” per la sua originalissima conformazione, come un 8, con il Mar grande e un bacino più interno, il Mar piccolo: al centro, in una lingua di terra, la “Taranto vecchia”, ferma a più di mezzo secolo fa. È Taranto la protagonista di “Mare Nostrum”, in onda lunedì 29 ottobre alle 22.10 su Rai Storia. È una città strana, una città che ha addirittura due mari. Eppure spesso è stata costretta a dimenticarsene, e a volgere le ...

TV - Rai Storia : “Cronache dal Rinascimento” - scene dal matrimonio Este-Gonzaga : Isabella d’Este è prossima al compimento dei sei anni di età quando, nella primavera del 1480, riceve una proposta di matrimonio. Il pretendente è il quindicenne Francesco II, erede del marchese di Mantova Federico I Gonzaga. Il matrimonio viene celebrato per procura l’11 febbraio 1490 nella cappella ducale di Ferrara. Isabella è chiamata a sfilare per la città su un carro trionfale dipinto da Ercole de Roberti, maestro di Schifanoia. Lo stesso ...

'Maxi - La serie' : da domani su Rai Storia il grande processo alla mafia - trailer - : stata presentata con Federico Cafiero De Raho , procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, , Silvia Calandrelli , direttore Rai Cultura, e il regista Graziano Conversano. Si tratta di 'Maxi La ...

Diretta/ Castellana Modena streaming video tv Rai : la storia e l'orario (Serie A1 volley maschile) : Diretta Castellana Modena: info streaming video e tv Rai della partita, attesa oggi domenica 21 ottobre e valida nella 2^ giornata del Campionato di Serie A1 Superlega.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 14:42:00 GMT)

TV - Rai Storia : “Travelogue. Destinazione Italia” racconta il viaggio di Goethe : Se tra Seicento e prima metà del Settecento, il Grand Tour d’Italia si spingeva solo poco oltre Napoli, in epoca più avanzata i viaggiatori stranieri nella penisola italiana si spinsero ancora più a sud, verso il Mezzogiorno. La Sicilia e la Magna Grecia – Palermo e Segesta in special modo – divennero così meta imperdibile dei “grand touristi” che per primi narrarono nei propri diari di viaggiatori le bellezze naturali e storiche di quei ...

TV - Rai Storia : a “Cronache dal Rinascimento” Caterina Sforza - coraggiosa e spietata guerriera : Quando Luigi XII sale al trono di Francia, vanta diritti sul Regno di Napoli e sul Ducato di Milano e si assicura, innanzitutto, l’alleanza dei Savoia, di Venezia e di papa Alessandro VI. Quest’ultimo ne approfitta per costituire un dominio in Romagna per il figlio Cesare, sotto il potere temporale pontificio. Una volta caduto il Ducato di Milano di Ludovico il Moro, la via per la Romagna è aperta. Il 9 marzo 1499 attraverso una bolla pontificia ...

TV - Rai Storia : “Il giorno e la Storia” - il no di Sartre al Nobel : Il 22 ottobre 1964, l’Accademia di Stoccolma conferisce il Nobel per la letteratura allo scrittore e filosofo francese Jean Paul Sartre che, però, rifiuta il riconoscimento. Un “no” ricordato da “Il giorno e la Storia”, in onda lunedì 22 ottobre a mezzanotte e, in replica, alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10 su Rai Storia. Come aveva già spiegato in occasione del conferimento della Legione d’Onore nel 1945, e ...

Sopravvissute su Rai 3 - 21 ottobre : la storia di Giovanna : Nuova puntata di “Sopravvissute”, il programma di Matilde D’Errico che racconta le storie di coraggio di donne: ecco le anticipazioni della puntata di domenica 21 ottobre Matilde D’Errico e le storie di “Sopravvissute“ tornano protagoniste in seconda serata su Rai3. Al centro del programma ancora una volta storie di donne che sono riuscite ad opporsi all’amore violento del proprio uomo salvandosi la vita. Ecco tutte le anticipazioni della ...

Non era la battuta di un opeRaio : nuovo significato della scritta che cambia la storia di Pompei : Non la battuta di un operaio buontempone, bensì una indicazione di servizio. L'epigrafe trovata a Pompei su un muro di una casa all'epoca in fase di ristrutturazione e che con la sua data (ovvero il 17 ottobre) sembra spostare dal 24 agosto al 24 ottobre del 79 dC la data dell'eruzione che seppellì la cittadina romana, trova una nuova interpretazione nello studio di Giulia Ammannati, docente di paleografia latina alla Scuola ...

Il pensionato che porta la foto della moglie morta al mare - la storia che commosse il web diventa un corto Il tRailer : La storia dell'anziano di Gaeta che ogni giorno porta la foto della moglie, ormai scomparsa, a vedere il mare, diventa un cortometraggio . Attesissima la proiezione in anteprima al Visioni Corte ...

Ulisse - Alberto Angela chiude il ciclo su Rai 1 con la storia di Sissi : Dopo la Shoah nel 75° anniversario del Rastrellamento del Ghetto di Roma, Ulisse di Alberto Angela torna ad argomenti più leggeri, ma non per quest meno interessanti, per l'ultima puntata di questo primo ciclo su Rai 1 collocato nel prime time del sabato sera. La quarta e ultima puntata di Ulisse 2018 su Rai 1, in onda sabato 20 ottobre, è infatti tutta dedicata alla principessa Sissi di Baviera, agli annali della storia come Elisabetta ...

Maxi - il grande processo alla mafia - da martedì su Rai Storia e in streaming su Raiplay : Martedì 23 ottobre sara' trasmessa, in prima serata Tv su Rai Storia alle ore 21:10 circa, la prima puntata di Maxi - Il grande processo alla mafia. Si tratta di una Serie TV ideata per raccontare i 638 giorni del Maxiprocesso a Palermo incardinato nel 1986 concluso definitivamente nel gennaio del 1992 con le ultime sentenze in Cassazione. Il processo penale in questione fu istruito e condotto per giudicare i crimini perpetrati da centinaia di ...

Maxi - il grande processo alla mafia - da martedì su Rai Storia e in streaming su Raiplay : martedì 23 ottobre sarà trasmessa, in prima serata Tv su Rai Storia alle ore 21:10 circa, la prima puntata di Maxi - Il grande processo alla mafia. Si tratta di una serie Tv ideata per raccontare i 638 giorni del Maxiprocesso a Palermo incardinato nel 1986 (concluso definitivamente nel gennaio del 1992 con le ultime sentenze in Cassazione). Il processo penale in questione fu istruito e condotto per giudicare i crimini perpetrati da centinaia di ...