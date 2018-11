Tu si que vales | giudici in lacrime per l’esibizione di Marco| VIDEO

Ascolti - Tu sí que vales con Maria De Filippi supera Antonella Clerici e Portobello : La sfida del sabato sera è stata vinta da Tú sí que vales . Il programma di Canale 5 ha infatti registrato 5.322.000 spettatori pari al 30.21% di share. Il talent con Maria De Filippi, Gerry Scotti , ...

Tu Si que vales : giudici in lacrime per il rapper Marco Baruffaldi bullizzato da un maestro. Guarda il VIDEO : Il rapper Marco bullizzato perché Down da un maestro: la storia a Tu si que Vales Grandi emozioni questa sera a Tu si que Vales! I giudici si sono commossi per una canzone del...

Analisi Auditel : La serata di sabato 3 novembre 2018 con la seconda sfida fra Tu si que vales e Portobello : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre toccando la soglia del 25% di share, con la linea del Tg5 che scorre piatta sulla soglia del 20% di share. La curva del Tg La7 supera di poco la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca la soglia del 10% di share, con la linea di Rete 3 che la tocca poi con Le parole della settimana. L'access time vede davanti di un soffio la curva blu di ...

Ascolti TV | Sabato 3 novembre 2018. Record per Tú sí que vales (30.21%) - Portobello cala al 16.82% : De Filippi, Mammucari, Scotti Su Rai1 il secondo appuntamento con Portobello di Antonella Clerici ha conquistato 3.475.000 spettatori pari al 16.82% di share. Su Canale 5 la quinta stagione di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 5.322.000 spettatori pari al 30.21% di share (qui gli Ascolti di 7 giorni fa). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato .000 spettatori pari al % di share mentre NCIS New Orleans ha raccolto .000 spettatori pari ...

Loredana Bertè a Tu si que vales : complimenti a Belen e confessioni di Rudy (Video) : Tu si que vales, Loredana Berte canta Maledetto Luna-Park (Video) Loredana Bertè si è esibita a Tu si que vales. Ha portato il suo brano Maledetto Luna-Park, mandando in visibilio pubblico e giudici. Maria De Filippi ha un rapporto speciale con la cantante e ha presentato personalmente il suo ultimo album LiBerté.

Maria De Filippi piange a Tu Si que vales : Marco e la poesia alla madre : Tu Si Que Vales: Maria De Filippi piange durante l'esibizione di Marco Sabato 3 novembre è andata in onda in prima serata su Canale 5 la sesta puntata di Tu Si Que Vales, il talent di grande successo dei sabato autunnali di Mediaset. Come in ogni puntata, ad esibizioni divertenti e spettacolari si alternano quelle che conquistano il cuore dei giudici, del pubblico in studio e dei telespettatori. Siamo abituati a vedere in televisione Maria...

Tu sì que vales : Rudy Zerbi picchia Gerry Scotti (VIDEO) : Rudy Zerbi picchia Gerry Scotti a Tu sì que vales. IL VIDEO il sabato vuole dire Tu sì que vales e soprattutto Gerry Scotti Show. Ormai quest'ultimo è il giudice che più di tutti si presta a giochi e a divertimenti sempre nuovi. Dalla Scuderia Scotti alla presentazione di Tip e Tap che caratterizza ogni inizio di puntata. Questa settimana questi due grandi protagonisti hanno voluto superare loro stessi: impedire, solo grazie alla forza...

Paolo Conticini a Blogo : "Con Portobello abbiamo fatto un po' male a Tu sì que vales. Ora sogno Sanremo... come cantante" : Sabato è stata un'emozione grandissima, Portobello è stata una delle primissime trasmissioni che mi tenevano incollato alla televisione insieme alla mia famiglia quando avevo 8 anni. Far parte del cast di questa pietra miliare della tv è stata una emozione unica, quando è partita la sigla avevo il cuore in gola. La soddisfazione è grande, la prima puntata è andata bene. Gli ascolti sono stati positivi. Tu sì que vales ha vinto la serata?