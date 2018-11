«Tu non sei razzista - sei str***o» - su Facebook le scuse dell'aggressore della Circum : Dopo gli insulti arrivano le scuse. Vincenzo - questo sembra essere il nome del ragazzo divenuto in questi giorni tristemente noto per la violenta aggressione verbale nei confronti di un giovane...

‘non sei razzista - sei stronzo’. Il coraggio (solitario) di Maria Rosaria : Venerdì 2 novembre. La Circumvesuviana di Napoli, ferrovia locale che collega il centro con i comuni dell’area vesuviana, è come sempre piena. È una giornata come tante. C’è chi torna da scuola, chi dal lavoro, chi il lavoro non ce l’ha e magari è andato a cercarlo. Donne, uomini, giovani e anziani. Napoletani ma anche tanti stranieri. Srilankesi, ivoriani, senegalesi, ucraini, pakistani. Napoli è città multietnica per ...

Un bel Cagliari non basta a fermare la Juve. Bianconeri a più sei su Inter e Napoli : La Juventus batte un buon Cagliari: 3-1.I Bianconeri sono di nuovo a +6 su Napoli e Inter. Vantaggio lampo, 42 secondi, di Dybala, pareggia Joao Pedro, poi l'autogol di Bradaric e la rete di Cuadrado ...

Isabella Rauti all'ex marito Alemanno : "non sei degno di ricordare mio padre" : Botta e risposta al vetriolo fra Gianni Alemanno e la sua ex moglie, Isabella Rauti. A innescare la tensione tra i due è stato un post in cui l'ex sindaco di Roma ricorda il suocero, Pino Rauti, storico leader del Movimento Sociale Italiano."2 novembre 2012-2018. Onore a Pino Rauti, maestro del pensiero nazional-popolare. Questa martellata al Muro di Berlino è il simbolo di una vita dedicata a ricostruire l'Europa dei popoli, delle ...

Corona si scusa con Totti - e non con Ilary Blasi - : 'Sei un grande uomo' : Fabrizio Corona una volta tanto chiede scusa. Dopo la lite con Ilary Blasi durante il grande Fratello Vip arriva la marcia indietro del fotografo che si rivolge direttamente all'ex capitano della Roma.

Gianni Alemanno pubblica un post su Twitter in memoria di Pino Rauti - la figlia Isabella lo attacca : “non sei degno di ricordarlo” : Gianni Alemanno ha voluto onorare la memoria di Pino Rauti, storico segretario nazionale del Movimento Sociale Italiano e della Destra Nazionale, partito di cui anche lui è stato esponente, con un post su Facebook che non è stato affatto gradito dalla figlia Isabella, che è anche l’ex moglie di Alemanno. “Onore a Pino Rauti, maestro del pensiero nazional-popolare. Questa martellata al Muro di Berlino è il simbolo di una vita dedicata ...

Anche se ne sei convinto - non conosci davvero la tua mente : Pensate che gli stereotipi razziali siano falsi? Ne siete sicuri? Non vi sto chiedendo se siete sicuri o meno del fatto che gli stereotipi siano falsi, ma se siete sicuri di pensare che lo siano. ...

Fabrizio Corona contro Nicola Savino : “Non sai cantare - non sei bello e non sai fare nulla. Te lo diceva anche mio padre” : Fabrizio Corona, su Instagram, se la prende con Nicola Savino: “Favino? Panino? Come si chiama…” ironizza l’ex vip dei paparazzi. La “colpa” del conduttore de Le Iene Show è quella di essersi schierato con Ilary Blasi nella querelle con Corona. Al Grande Fratello Vip, infatti, i due erano stati protagonisti di una lite furibonda in diretta tv per fatti risalenti a 13 anni fa, cioè a un presunto tradimento da ...

Che bella la sfida in Georgia (se non sei un elettore nero) : New York. Le sfide che appassionano di più gli americani a queste elezioni di metà mandato, che finiscono martedì 6 novembre, sono tre: quella per senatore del Texas, quella per governatore della Florida e quella per governatore della Georgia. In Texas sono in vantaggio i repubblicani, in Florida so