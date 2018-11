: • Cyber News • #Trento: 44enne jumper precipita e muore - Cyber_Feed : • Cyber News • #Trento: 44enne jumper precipita e muore - TelevideoRai101 : Trento: 44enne jumper precipita e muore -

Ancora una disgrazia nel Trentino, un40enne di nazionalità romena è mortondo dalla cima del monte Brento, in provincia di. La vittima, salita insieme ad alcuni connazionali sul Becco dell'Aquila, forse per il mal funzionamento della tuta alare, non ha visto aprirsi il paracadute, ha compiuto un volo di alcune centinaia di metri, schiantandosi infine al suolo(Di domenica 4 novembre 2018)