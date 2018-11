Tragedia di Casteldaccia | Conte in conferenza stampa  a PalermoDiretta video

Casteldaccia - Tragedia per il maltempo. Il pm : "Villa troppo vicina al fiume" : Il fatto che la villetta di Casteldaccia , e non solo quella, fosse troppo vicino al fiume , è stata la prima osservazione fatta dal Procuratore capo di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio , dopo ...

Tragedia di Casteldaccia - l'allarme dei sindaci : "Zona ad altissimo rischio per colpa dell'abusivismo" : Il primo cittadino di Altavilla Milicia: "L'ultimo esposto un anno fa". La procura di Termini Imerese indaga. Polizia al Comune per acquisire gli atti

Tragedia di Casteldaccia - superstite racconta : “Mi sono salvato arrampicandomi su un albero” : L'uomo era insieme alle nove persone travolte e uccise dall'esondazione del fiume Milicia: è riuscito a salvarsi in extremis arrampicandosi su un albero. Un altro testimone denuncia: "Questa vallata è stata sempre una zona franca. Perché mai nessuno ha controllato le case abusive che in questa zona sorgevano come funghi a ridosso del fiume?".Continua a leggere

Maltempo - alluvione a Palermo : superstite della Tragedia di Casteldaccia - “per due ore aggrappato ad albero” : “Sono rimasto aggrappato per più di due ore e mezzo a un albero. Gridavo con tutta la forza in corpo per chiedere aiuto per i miei familiari. Ma ho perso tutto. Mia moglie e due figli. Sono un uomo disperato“: lo ha raccontato Giuseppe Giordano, che nella tragedia di Casteldaccia (Palermo) ha perso la moglie e due figli, una di un anno e uno di 15. La terza figlia si è salvata solo perché era andata a comprare dei dolci con uno zio. ...

Maltempo - alluvione a Palermo : Tragedia di Casteldaccia - ritrovato l’uomo scomparso con la figlia : I parenti hanno rintracciato Luca Rughoo e la figlia Emanuela: dei due si erano perse le tracce dopo la tragedia di Casteldaccia. Rughoo si è salvato perché era andato, con la figlia e la nipote Asia Giordano, a comprare dolciumi. Nella villa invasa dall’acqua l’uomo ha perso la moglie Monia Giordano, la madre Nunzia Flamia e il figlioletto Francesco di 3 anni. Al ritorno, quando si è reso conto della tragedia, è andato via sconvolto ...

Maltempo Sicilia - esonda il fiume Milicia. 9 morti a Casteldaccia : “Una Tragedia immane. Mai visto niente di simile” : L’acqua e il fango proveniente dal fiume Milicia hanno sfondato i vetri della villetta di Casteldaccia dove nella notte sono morte nove persone, tra cui due bambini. E’ quanto raccontano i soccorritori che sono intervenuti subito dopo la tragedia nell’abitazione che si trova a poche centinaia di metri dal fiume esondato. “Non c’è stato il tempo per salvarsi – dicono – Una sola persona è riuscita a salvarsi solo perché è ...

Il sindaco di Casteldaccia : "Tragedia immensa" : "Una tragedia immensa, infinita. Non ci sono parole". Il sindaco di Casteldaccia , Palermo, Giovanni Di Giacinto è visibilmente sotto choc. Ha trascorso tutta la notte davanti alla villetta di ...

Maltempo : Casteldaccia - Procuratore Termini Imerese arrivato su luogo Tragedia : Palermo, 4 nov. (AdnKronos) - Il Procuratore di Termini Imerese (Palermo) Ambrogio Cartosio è appena arrivato nella villetta di Casteldaccia (Palermo) dove ieri sera sono morte nove persone travolte dal fango e dall'acqua provenienti dal fiume Milicia esondato. La Procura ha aperto un fascicolo, al

La Tragedia di Casteldaccia - nove vite spezzate : "Mi è morta tutta la famiglia" : Qualcuno si trascina sotto shock davanti alla villa teatro della tragedia, qualcun altro mostra le foto di uno dei bambini...

Maltempo : testimone Tragedia Casteldaccia - è successo tutto in pochi secondi : Casteldaccia (Palermo), 4 nov. (AdnKronos) - "E' successo tutto in pochi secondi, all'improvviso l'acqua e il fango hanno sfondato i vetri, tutte le imposte. Non abbiamo più capito niente. In pochi istanti l'acqua ha raggiunto il tetto. Io sono riuscito a uscire e salire sull'albero. Solo per questo

Maltempo - alluvione a Palermo : il racconto del superstite della Tragedia di Casteldaccia - “è successo tutto in pochi secondi” : tragedia per il Maltempo in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo): 9 persone, tra cui donne e bambini, sono morte in una villa a causa dell’esondazione del fiume Milicia ingrossato dalle intense precipitazioni. La villa si trova tra i Comuni di Altavilla Milicia e Casteldaccia, nei pressi dell’autostrada Palermo-Catania. Nell’abitazione si trovavano amici e parenti per trascorrere insieme la serata. Due persone, un uomo e ...

Casteldaccia - parla un superstite : "Nessun controllo sugli abusivi - Tragedia annunciata" : Un sopravvissuto alla piena con 9 morti attacca: "Nessuno interviene sulle case che sorgevano come funghi a ridosso del fiume? Un tempo qui summit di mafia"

Maltempo : Tragedia Casteldaccia - i nomi delle vittime : Palermo, 4 nov. (AdnKronos) - La vittima più piccola della tragedia di Casteldaccia (Palermo), costata la vita a nove persone, aveva appena un anno e si chiamava Rachele Giordano. Le vittime vivevano tra Casteldaccia, Palermo, Santa Flavia e Bagheria, sempre nel palermitano. Ecco i nomi delle altre