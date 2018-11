Tragedia del maltempo in Sicilia | 10 morti

Maltempo : sindaco Casteldaccia - una Tragedia immensa la morte delle nove persone : Palermo, 4 nov. (AdnKronos) - "Una tragedia immensa, infinita. Non ci sono parole". Il sindaco di Casteldaccia (Palermo) Giovanni Di Giacinto è visibilmente sotto choc. Ha trascorso tutta la notte davanti alla villetta di contrada Dagali dove sono morte nove persone, sommerse dall'acqua e dal fango

Tragedia Leicester – Colazione con i tifosi e una maglia celebrativa : l’omaggio delle Foxes al presidente scomparso [GALLERY] : Prima di Cardiff-Leicester, Vardy e compagni hanno voluto ricordare il presidente scomparso con una serie di iniziative davvero speciali Cardiff-Leicester si gioca. Nonostante tutto quello che è accaduto negli ultimi giorni, il calcio è un motivo per andare avanti, per ricominciare, per stare meglio. Con gli occhi ancora pieni di lacrime e il ricordo del presidente Vichai Srvaddhanaprabha per sempre nel cuore, i giocatori del Leicester ...

River-Boca ’68 : cinquant’anni fa la Tragedia dimenticata della “Puerta 12” : 1968: 71 morti, tutti sotto i 20 anni. Il “Superclasico” si trasforma in tragedia. Ma l’Argentina, come al solito, è in tumulto, e forse non fu colpa dei tifosi di Stefano Ravaglia C’è il settore “Z” dell’Heysel, Bruxelles. C’è il “Gate C” di Hillsborough, Sheffield. E c’è anche la “Puerta 12”. Un numero che dalle parti di Buenos Aires, così come in tutto ...

Yemen - morta Amal simbolo della Tragedia : "Una foto che aveva scosso il mondo intero ma, come spesso capita, non ha prodotto alcun cambiamento nella sua vita e in quella di oltre 11 mln di bambini Yemeniti che necessitano di assistenza ...

Yemen - morta Amal simbolo della Tragedia : 0.17 E' morta Amal, la bimba diventata simbolo della tragedia umanitaria in Yemen dopo che era stata fotografata dal premio Pulitzer Tyler Hichs in uno scatto pubblicato dal New York Times. "Amal è morta di fame. Aveva 7 anni", commenta l'Unicef tramite il suo portavoce per l'Italia Andrea Iacomini. "Una foto che aveva scosso il mondo intero ma, come spesso capita, non ha prodotto alcun cambiamento nella sua vita e in quella di oltre 11 mln di ...

In costume in mezzo alla tempesta - parla la ragazza : 'Non sapevo della Tragedia' : Ha fatto molto discutere il video girato lunedì in via Partenope da un automobilista, che riprende una ragazza mentre girava per strada in costume da bagno, incurante del maltempo che in quelle ore ...

Lite e pugni tra autista e passeggera - il pulman sbanda e precipita nel fiume : almeno 13 morti Il video della Tragedia : Una violenta Lite a schiafi e pugni tra autista e passeggera è alla base dell'incredibile incidente stradale che domenica ha visto un pullman schiantarsi contro un guardrail e precipitare...

Distrutti i boschi della Val Visdende in Veneto : un drone mostra la Tragedia : ... e tra questi la Val Visdende, uno dei gioielli del Veneto, una valle incantata considerata una delle più belle valli del mondo. Uno dei pochi residenti nella valle, Gerry de Zolt, ha realizzato un ...

Tragedia Leicester - la rivelazione dell’allenatore Puel : “Schmeichel voleva lanciarsi tra le fiamme” : L’allenatore del Leicester ha raccontato uno sconvolgente retroscena che vede il portiere danese protagonista La scomparsa di Vichai Srivaddhanaprabha rappresenta un colpo durissimo per il Leicester, costretto adesso a tornare in campo con il cuore straziato dal dolore. LaPresse/Reuters L’incidente che ha ucciso il patron thailandese e altre quattro persone non può essere dimenticato così in fretta, ma il calendario di Premier ...

Difesa : Festival della Scienza a Genova - Forze armate al fianco famiglie colpite da Tragedia Ponte Morandi : Roma, 01 nov 16:19 - , Agenzia Nova, - Il 3 novembre nave Italia, uno degli assetti presenti allo stand dello Stato maggiore della Difesa, effettuerà un'uscita in mare con i ragazzi... , Com,

Tragedia Leicester - spunta un nuovo VIDEO dello schianto dell’elicottero : le immagini sono agghiaccianti : Ripreso al momento del decollo, l’elicottero del presidente del Leicester si alza in volo prima di avvitarsi su se stesso e precipitare fuori dallo stadio Un VIDEO ancora più agghiacciante è spuntato in rete relativo allo schianto dell’elicottero di Vichai Srivaddhanaprabha, patron del Leicester morto insieme ad altre quattro persone. Nelle immagini di vede il mezzo decollare per lasciare il King Power Stadium ma, dopo pochi ...