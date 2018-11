Tonnellate di plastica nel Sarno | Castellammare riattiva la griglia di depurazione

Ambiente - AIGAE : ogni anno “finiscono in mare oltre 8 milioni di Tonnellate di plastica” : “ogni anno finiscono in mare oltre 8 milioni di tonnellate di plastica. In tutta la Terra il mare è uno solo, ed è essenziale per la nostra vita anche se vivessimo sempre in cima alle Alpi e senza mai mangiare pesce. Per questo è fondamentale che noi guide riuscissimo a far comprendere tutto questo anche quando accompagniamo persone nei rifugi o a vedere gli stambecchi perché senza il mare non possiamo respirare, non possiamo bere e mangiare. ...