Todo Modo | il significato simbolico del film-accusa di Elio Petri

auralcrave

: RT @_Vivi2013: Ma le cose, dentro di noi, sono sempre maledettamente complicate; e tanto più inganniamo noi stessi, o tentiamo, quanto… - alepani79 : RT @_Vivi2013: Ma le cose, dentro di noi, sono sempre maledettamente complicate; e tanto più inganniamo noi stessi, o tentiamo, quanto… - Papryka5 : RT @_Vivi2013: Ma le cose, dentro di noi, sono sempre maledettamente complicate; e tanto più inganniamo noi stessi, o tentiamo, quanto… - freremma : RT @_Vivi2013: Ma le cose, dentro di noi, sono sempre maledettamente complicate; e tanto più inganniamo noi stessi, o tentiamo, quanto… -

(Di domenica 4 novembre 2018) Il Presidente, nel confessare a Don Gaetano di aver sognato una scena di stupro passivo che lo ha considerevolmente turbato, assicura il prete di non aver commesso atti: " come in politica, penso di ...