Tiziano Ferro | Freddie Mercury sei sempre nei nostri cuori!

Il coming out di Marco Carta con il singolo Una Foto Di Me e Di Te e il riferimento a Tiziano Ferro : Il coming out di Marco Carta arriva con il singolo Una Foto Di Me e Di Te, disponibile da domani, lunedì 29 ottobre, in digital download e in free streaming. Ospite di Domenica Live, a Barbara D'Urso Marco Carta racconta per la prima volta il suo bacio ad un uomo e con tranquillità ammette di essere omosessuale. "Mi faceva soffrire non poter camminare per strada con la persona che amavo", racconta il cantante, ormai libero di quel peso che ha ...

Rosso Relativo di Tiziano Ferro compie 17 anni : Da quel giorno ha guadagnano numerosi dischi di platino, un disco di diamante, si è esibito negli stadi italiani sold out, ha rilasciato una raccolta di successi e girato il mondo: quel giorno era il 26 ottobre 2001 e sono trascorsi 17 anni dal rilascio del disco Rosso Relativo di Tiziano Ferro. A ricordare il suo debutto discografico è lo stesso cantautore di Latina che, con una storia su Instagram, sottolinea l'anniversario. Il 26 ottobre ...

Rosso Relativo di Tiziano Ferro compie 17 anni : Da quel giorno ha guadagnano numerosi dischi di platino, un disco di diamante, si è esibito negli stadi italiani sold out, ha rilasciato una raccolta di successi e girato il mondo: quel giorno era il 26 ottobre 2001 e sono trascorsi 17 anni dal rilascio del disco Rosso Relativo di Tiziano Ferro. A ricordare il suo debutto discografico è lo stesso cantautore di Latina che, con una storia su Instagram, sottolinea l'anniversario. Il 26 ottobre ...

Audio Amo soltanto te - Andrea Bocelli feat. Ed Sheeran sul testo di Tiziano Ferro nel nuovo album Sì : Tiziano Ferro ha realizzato uno dei suoi sogni più grandi scrivendo una canzone con Ed Sheeran per il Maestro Andrea Bocelli. Non sarà l'artista di Latina, però, a cantarla. Con il rilascio del nuovo album di Bocelli, dal titolo Sì, in uscita oggi in tutto il mondo, abbiamo ascoltato anche il pezzo che unisce Tiziano Ferro, Ed Sheeran ed Andrea Bocelli: Amo soltanto te è disponibile da oggi nell'album fisico e in versione digitale, in free ...

Tiziano Ferro ricorda San Siro e il primo concerto del 2015 - quanto manca al prossimo tour? : Tiziano Ferro ricorda San Siro con un video estratto dal primo dei suoi concerti allo Stadio Meazza di Milano. L'esibizione del cantante di Latina allo Stadio San Siro di Milano risale al 4 luglio 2015, prima delle tappe della tournée per la raccolta di successi TZN-The Best of Tiziano Ferro. Lo Stadio tour 2015 fece tappa a San Siro ma anche all'Olimpico. Tiziano Ferro appariva sul palco "appeso" e tra voli pindarici e pedane mozzafiato ...

Tiziano Ferro in studio per il nuovo album : gli ultimi aggiornamenti sul successore de Il mestiere della vita : Tiziano Ferro in studio per registrare il nuovo album di inediti: ad aggiornare i fan sul proseguimento dei lavori è lo stesso artista di Latina che attraverso un nuovo scatto sui social racconta di essere a lavoro in studio di registrazione, sulle nuove canzoni. "Il più grande privilegio: cantare il disco nuovo" sono le parole del cantante a proposito dei lavori sul nuovo disco, atteso seguito dell'album Il mestiere della vita, certificato 5 ...

Tiziano Ferro ha postato una foto dallo studio : al via le registrazioni del nuovo album : Yessa! The post Tiziano Ferro ha postato una foto dallo studio: al via le registrazioni del nuovo album appeared first on News Mtv Italia.

Svelate alcune tracce del nuovo album di Giorgia dopo il duetto con Tiziano Ferro in Il Conforto : Altre tracce del nuovo album di Giorgia sono state Svelate a poche ore dalla sorpresa Tiziano Ferro, con il quale interpreterà Il Conforto, successo contenuto in Il Mestiere della Vita già certificato 5° disco di platino. Sarà proprio Carmen Consoli a entrare a far parte della tracklist di Pop Heart, della quale interpreterà L'ultimo bacio. Spazio anche al blues di Zucchero con Dune Mosse e a Sweet Dreams degli Eurythmics. Annunciato anche I ...

Giorgia : in arrivo la cover de “Il conforto”con Tiziano Ferro : Contenuta nell'album "Pop Heart" in uscita a novembre The post Giorgia: in arrivo la cover de “Il conforto”con Tiziano Ferro appeared first on News Mtv Italia.

Tiziano Ferro ricorda le parole di Giorgia : “Sensibilità profonda e fragile - una grande ricchezza” : Tiziano Ferro ricorda il messaggio che Giorgia gli inviò ormai 8 anni fa. Era il 2010 quando la cantante italiana gli scrisse un messaggio particolare e oggi i due duettano insieme sulle note de Il conforto (Emanuele Dabbono). Nell'annunciare il duetto sui social network, nelle scorse ore, Tiziano Ferro ha copiato il testo di un messaggio ricevuto da Giorgia per complimentarsi con lui per le parole che aveva utilizzato in quel periodo. Lo ...

Annunciato il duetto di Giorgia e Tiziano Ferro in Pop Heart - Il Conforto rivive in una nuova versione : Il duetto di Giorgia e Tiziano Ferro in Pop Heart è Il Conforto. Dopo uno spoiler che aveva mandato letteralmente in tilt i fan dell'artista di Latina, ecco arrivare l'annuncio della collaborazione nel prossimo disco di cover della Todrani, che ha già rilasciato il singolo Le tasche piene di sassi di Jovanotti. Il brano sarà inserito nella tracklist del prossimo disco dell'artista romana, atteso per il 16 novembre. In questa occasione, sarà ...

La collaborazione tra Tiziano Ferro e Gofundme inzia con la raccolta fondi per Cristian : La collaborazione tra Tiziano Ferro e Gofundme inizia ufficialmente oggi, martedì 16 ottobre, con la raccolta fondi a favore di Cristian. Da sempre attento al mondo charity, Tiziano Ferro ha voluto prestarsi ancora una volta per sostenere raccolte fondi importanti ed iniziative a sfondo benefico. Il protagonista questa volta è Cristian, un ragazzo in sedia a rotelle che ha bisogno di un mezzo di trasporto idoneo per suoi spostamenti. Sua ...

5 dischi di platino a Il mestiere della vita di Tiziano Ferro in attesa del nuovo album : Il mestiere della vita di Tiziano Ferro è stato certificato cinque volte disco di platino. L'artista di Latina lo scrive sui social oggi, lunedì 15 ottobre, e condivide una foto che lo ritrae a Milano con il quadro del quinto disco di platino tra le mani. Il mestiere della vita di Tiziano Ferro è l'ultimo disco di inediti rilasciato in ordine di tempo, disponibile anche in una versione speciale urban/acoustic. La data del rilascio della ...

Un autunno di collaborazioni per Tiziano Ferro - dopo Ed Sheeran e Tiromancino arrivano le donne? : "Dove sono le donne?", chiede Tiziano Ferro sui social condividendo con i fan la notizia di nuove collaborazioni nel periodo autunnale. Lecito è quindi ipotizzare che nuovi progetti riguardino questa volta le donne più seguite del panorama musicale italiano. Con questo post, stamattina Tiziano Ferro ricorda le collaborazioni recenti con Ed Sheeran, per la scrittura di un brano che canterà Andrea Bocelli nel nuovo disco di inediti, ma anche il ...