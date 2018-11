Tensioni nel governo | M5S e Lega cercano un' intesa in vista dell' Eurogruppo

Sondaggi - la Lega sale 34 - 7% togliendo voti al M5S. Stabili i consensi al governo nonostante le Tensioni nella maggioranza : La Lega di Matteo Salvini continua a raccogliere consensi, raggiungendo così il 34,7%, la percentuale più alta di sempre. Rimane stabile invece il Movimento 5 Stelle al 28,7% (+0,2%), seguito dal Pd con il 16,5% (-0,6%) e Forza Italia con l’8,7% (+0,9%). Sempre più staccati invece, + Europa e Fratelli D’Italia, entrambi fermi al 2,7%, e Leu al 2,1%. È quanto emerge dagli ultimi Sondaggi commissionati dal Corriere della Sera a Nando ...

I nodi nella maggioranza restano - e emergono ancora dissensi. Al centro delle Tensioni dl Sicurezza e caso Tav : tensioni tra gli alleati gialloverdi e anche all' interno dello stesso movimento cinquestelle. Sul decreto Sicurezza non è escluso il ricorso al voto di fiducia -

Tap - Tensioni nel M5s : per Ciampolillo - De Bonis e Cunial "Conte sbaglia" : Cresce la tensione nel M5s dopo il via libera del governo alla Tap. "Anche Conte sbaglia. Non ci possono essere penali, semplicemente perchè non esiste alcun contratto tra Stato e Tap. Non ci possono nemmeno essere costi a carico dello Stato, semplicemente perchè, non essendovi ad oggi il rispetto delle prescrizioni da parte di Tap, non vi può essere responsabilità dello Stato. ...

Tensioni nel governo - Salvini : 'M5s cambia idea? Basta dirlo' : "Siamo persone ragionevoli, se i 5 stelle hanno cambiato idea, Basta che lo dicano". Matteo Salvini durante un comizio in Trentino fa il punto sulle Tensioni nel governo e aggiunge: "Ci sediamo al ...

Condono - Tensioni nella maggioranza. Sabato Consiglio dei ministri senza Lega : Conte: «Sabato mattina ci sarà un Consiglio dei ministri perché porterò il risultato della rilettura» del decreto e «avremo quindi la possibilità di confermare» il testo o, «nel caso dirimere qualche dubbio politico che è sorto». Salvini: «Ho altri impegni». Fonti della Lega: «Nessuno di noi se non ci sarà Salvini»...

Milano (-1 - 9%) paga Tensioni nel Governo. Spread al top da 5 anni : Il differenziale tra Btp e Bund è tornato a salire mentre si acuiscono le tensioni all'interno del Governo A Milano hanno girato le azioni delle banche. A Wall Street intanto, si ragiona di nuovo su una stretta monetaria ...

Tensioni sul dl Fisco - Di Maio diserta il vertice di governo. Salvini : «La pace fiscale è nel contratto» Leggi : Il leader dei Cinque Stelle è a Palazzo Chigi ma ha comunque deciso di non partecipare all’incontro organizzato in vista del Cdm in programma in giornata

Manovra - Di Maio : “Condono? Si fa solo quello che c’è nel contratto di governo. Ma niente Tensioni a mezzo stampa” : “Salvini vuole condono? Si fa solo quello che c’è nel contratto di governo. Ma niente tensioni a mezzo stampa”. Così taglia corto il vicepremier Luigi Di Maio, in merito alle polemiche sulla ‘pace fiscale‘. In realtà, un vero e proprio condono, almeno secondo quanto vorrebbe la Lega, che ha bocciato la bozza del decreto che si limitava a una nuova rottamazione delle cartelle, puntando invece su una sanatoria ...

Manovra - Tensioni nel governo Di Maio : "Non tiro a campare" : Poi però assicura che nessuno mette in discussione il ministro dell' Economia : 'Non c'è in programma nessuna richiesta di dimissioni', dice il vicepremier del M5S