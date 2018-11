Tennis | Qualificazioni Next Gen ATP Finals Milano 2018 | Liam Caruana piega in Finale Raul

Tennis - Qualificazioni Next Gen 2018 : Raul Brancaccio e Liam Caruana si contendono un posto tra i 'grandi' : Il padovano, numero 266 del mondo, ha nettamente sconfitto in semifinale Enrico Dalla Valle con un triplice 4-2; mentre Caruana, che vive in Texas, ha superato in rimonta Luca Giacomini con il ...

Tennis - Qualificazioni Next Gen 2018 - Finale Raul Brancaccio-Liam Caruana : programma - orari e tv. In palio la wild-card : Le Qualificazioni alle Next Gen ATP Finals 2018 sono arrivate all’ultimo atto. Nella Finale, che assegna una wild card per partecipare al torneo in programma a Milano dal 6 al 10 Novembre, saranno Raul Brancaccio e Liam Caruana. Il primo ha nettamente sconfitto Enrico Dalla Valle con un triplo 4-2 4-2 4-2, mentre il secondo ha superato in rimonta Luca Giacomini con il punteggio di 3-4 3-4 4-2 4-0 4-1. La Finale tra Raul Brancaccio e Liam ...

Tennis - Qualificazioni Next Gen ATP Finals Milano 2018 : Brancaccio spazza via Dalla Valle - Caruana rimonta Giacomini : Vanno in archivio le semifinali del tabellone cadetto delle Next Gen ATP Finals: disputati oggi i due match che delineano i contendenti per un posto nel tabellone principale, assieme ai Next Gen più forti del pianeta in questa stagione. A sfidarsi per la wild card italiana saranno Raul Brancaccio e Liam Caruana. Raul Brancaccio, numero uno del seeding, supera Enrico Dalla Valle con un periodico 4-2 4-2 4-2. Nella prima due partita ad essere ...

Tennis - Qualificazioni Next Gen ATP Finals Milano 2018 : Raul Brancaccio è l’unica testa di serie a salvarsi : Vanno in archivio i quarti di finale del tabellone cadetto delle Next Gen ATP Finals: disputati oggi i quattro match che dimezzano la truppa italiana al via della caccia per un posto nel tabellone principale, assieme ai Next Gen più forti del pianeta in questa stagione. L’unica testa di serie a salvarsi oggi è Raul Brancaccio, numero uno, che supera Riccardo Balzerani in quattro set, col punteggio di 4-3(8) 4-0 2-4 4-1. Dopo aver vinto il ...

Tennis - Qualificazioni Next Gen 2018 : il tabellone completo per l’assegnazione della wild card : Ci siamo. E’ iniziata ufficialmente oggi l’avventura della Next Gen 2018, torneo che mette di fronte i migliori under21 del circuito mondiale. Nella giornata odierna ha avuto luogo il sorteggio delle Qualificazioni che coinvolgeranno 8 Tennisti del Bel Paese che si contenderanno la wild card per accedere al main draw comprendente altri 7 giocatori, ovvero: il greco Stefanos Tsitsipas, l’australiano Alex De Minaur, lo ...

Tennis - Qualificazioni Next Gen 2018 : gli otto italiani ai raggi X. Da Raul Brancaccio a Luca Giacomini - uno sguardo ai cercatori di un posto al sole : Come l’anno scorso, saranno otto i giocatori italiani che si contenderanno un posto alle Next Gen ATP Finals di Milano. Il mini-torneo di qualificazione, che segue le stesse particolari regole della manifestazione principale, si terrà allo Sporting Milano 3 di Basiglio, un comune di ottomila anime alle porte del capoluogo lombardo. Vediamo, uno per uno, coloro che si daranno battaglia per un posto tra i migliori giovani del circuito ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre 2019 : Norvegia-Italia 0-3. Azzurri alla seconda fase : L’Italia si impone ad Oslo nella prima giornata di ritorno della prima fase di qualificazione agli Europei a squadre di Tennistavolo e passa al secondo turno, che metterà in palio gli ultimi dieci posti per la rassegna continentale. La Norvegia cede agli Azzurri, in formazione rimaneggiata, per 0-3 e viene eliminata. Di seguito i risultati delle sfide odierne: Norvegia-Italia 0-3 Eskil Lindholm-Antonino Amato 2-3 (8-11, 11-6, 17-15, 7-11, ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre femminili 2019 : Italia-Olanda 0-3. Si complica il cammino delle azzurre : Niente da fare nella gara delle Qualificazioni agli Europei a squadre femminili 2019 di Tennistavolo: Olanda troppo forte, Italia chiamata ad un’impresa sportiva complicata dallo stato d’animo con cui le azzurre sono arrivate alla sfida. La notizia della morte della moglie del coach dell’Italia Maurizio Gatti ha scosso l’ambiente della nostra selezione a poche ore dalla gara contro le avversarie, brave poi ad imporsi per ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre femminili 2019 : l’Italia sfida l’Olanda senza Debora Vivarelli : Sarà una giornata molto delicata quella di domani per la nazionale italiana di Tennistavolo femminile: alle ore 18.30 a Norbello, in Sardegna, le azzurre ospiteranno l’Olanda nella prima giornata di ritorno del girone di qualificazione agli Europei a squadre del prossimo anno. Le azzurre, sconfitte per 2-3 in Olanda e con lo stesso punteggio in casa dalla Croazia, sono spalle al muro. L’Italia rispetto all’andata sarà però ...

Tennistavolo - Europei individuali Alicante 2018 : Mihai Bobocica e Niagol Stoyanov esordiscono con due successi nelle qualificazioni : Sono scattati con la prima giornata di qualificazione dei tornei di singolare gli Europei individuali di Tennistavolo iniziati oggi ad Alicante, in Spagna: due successi per Mihai Bobocica e Niagol Stoyanov, una vittoria ed una sconfitta invece per Leonardo Mutti, Jamila Laurenti e Giorgia Piccolin, comunque ancora in corsa per un posto nei tabelloni principali. nelle qualificazioni maschili Leonardo Mutti ha superato per 4-0 (11-8, 11-3, 11-8, ...

Tennistavolo - Europei individuali Alicante 2018 : Debora Vivarelli in tabellone - cinque azzurri alle qualificazioni : Sono stati sorteggiati i gironi di qualificazione per i tornei di singolare ed i tabelloni di qualificazione per quelli di doppio degli Europei individuali di Tennistavolo, che scatteranno domani ad Alicante, in Spagna. Debora Vivarelli è l’unica tra i sei singolaristi azzurri ad essere testa di serie, e dunque ad evitare le qualificazioni. Turno eliminatorio anche per tutte le sei coppie italiane impegnate nei doppi. Nel singolare ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2018 : Luca Vanni supera le qualificazioni ed entra nel main draw : Ci sarà un quarto italiano nel torneo ATP 250 di San Pietroburgo di Tennis: sul cemento indoor russo oltre a Fabio Fognini (numero 2), Marco Cecchinato (numero 3) e Matteo Berrettini, sarà al via del tabellone principale anche Luca Vanni, che supera le qualificazioni ed accede così al main draw. L’azzurro, testa di serie numero sette del seeding cadetto, supera la wild card russa Roman Safiullin (che ieri nel primo turno aveva battuto il ...

Tennis - Us Open juniores : solo Zeppieri supera le qualificazioni : Un qualificato su dieci, con in più due sorteggi non proprio favorevoli nel main draw. Lo Us Open juniores, per gli azzurrini, in partenza somiglia tanto a quello dei colleghi più grandi: numeri ...