Tennis | Parigi Bercy | Djokovic battuto Khachanov conquista il primo 1000

Tennis - Parigi : Khachanov trionfa in finale su Djokovic : Parigi - È una settimana magica quella di Karen Khachanov che ha sconfitto a sorpresa Novak Djokovic nella finale del Masters 1000 di Parigi Bercy, ultimo Masters della stagione, 4.872.105 dollari, ...

Tennis - Atp Parigi Bercy : Djokovic supera Federer e va in finale contro Khachanov : Novak Djokovic supera Roger Federer in tre set e approda in finale nel Rolex Paris Masters, ultimo Masters 1000 dell'anno dotato di un montepremi di 4.872.105 dollari in dirittura d'arrivo sul veloce ...

Tennis - Masters 1000 Parigi Bercy 2018 : Novak Djokovic batte Roger Federer dopo tre ore di intensa battaglia - il posto in finale è suo : Sarà Novak Djokovic l’avversario del russo Karen Khachanov in finale. Il serbo ha vinto la sfida numero 47 contro Roger Federer con il punteggio di 7-6(6) 5-7 7-6(3), ma gli ci son volute tre ore per venire a capo dei problemi che gli ha posto lo svizzero, che dimostra di valere ancora il livello di gioco mostrato oggi, a dispetto delle numerose voci critiche che si sono levate a seguito dei suoi ultimi risultati e di alcuni problemi in ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : Karen Khachanov asfalta Dominic Thiem e conquista l’accesso alla Finale : Signori e signore un Karen Khachanov di lusso! Il 22enne moscovita conquista la sua prima Finale di un Masters 1000 in carriera superando nella prima semiFinale del torneo di Parigi-Bercy (Francia) il numero 8 del mondo Dominic Thiem con il punteggio di 6-4 6-1 in 1 ora e 10 minuti di partita. Un match dominato da Khachanov, soprattutto nel secondo set, piegando Thiem proprio sul piano della potenza e guadagnando un risultato prestigioso, dopo ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : Zverev fuori con Khachanov - avanti Thiem - Djokovic e Federer : Si vanno a delineare le semifinali del Masters 1000 di Parigi-Bercy: oggi nei quarti di finale la sorpresa di giornata la firma il russo Karen Khachanov, che prende letteralmente a pallate il tedesco Alexander Zverev, e domani sfiderà l’austriaco Dominic Thiem, che batte in rimonta lo statunitense Jack Sock. Rimonta vincente anche per il serbo Novak Djokovic sul croato Marin Cilic, mentre in tarda serata lo svizzero Roger Federer regola in ...

Tennis - Parigi; Djokovic in semifinale - piegato anche Cilic : 23 del mondo, con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 mentre il russo, che giovedì aveva annullato 2 match-point a John Isner, ha eliminato, a sorpresa, il tedesco Alexander Zverev, n. 5 del ranking e 4 del ...

Tennis : Parigi - Thiem vola in semifinale : ANSA, - ROMA, 2 NOV - Sarà Dominic Thiem a sfidare domani Karen Khachanov per un posto in finale del torneo di Parigi-Bercy di Tennis, ultimo Masters 1000 dell'anno in corso sul veloce indoor del ...

Tennis - Parigi-Bercy quarti : Zverev va k.o. contro Khachanov : Tennis I risultati in diretta Sarà Nishikori l'avversario di Federer nei quarti, mentre l'aria di Parigi torna a far bene a Jack Sock, il campione in carica, l'anno scorso il trionfo gli aprì le porte ...

Tennis - Parigi : Khachanov elimina Zverev : TORINO - Si è aperta con una sorpresa la giornata dedicata ai quarti di finale del ' Rolex Paris Masters ', ultimo Masters 1000 dell'anno dotato di un montepremi di 4.872.105 dollari in corso sul ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : Djokovic e Zverev facilmente ai quarti di finale - Federer non brilla ma supera Fognini : Giornata di ottavi di finale al Masters 1000 di Parigi-Bercy 2018. Dopo le “stelle cadenti“, è il giorno invece delle conferme, visti i risultati emersi sul veloce indoor francese. Come da pronostico Novak Djokovic e Alexander Zverev hanno staccato il biglietto per i quarti di finale. Il serbo, neo numero uno del mondo dopo il ritiro di ieri di Rafael Nadal, sfrutta l’abbandono del suo avversario, il bosniaco Damir Dzumhur (6-1 ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : amaro ko in due set per Fabio Fognini contro Roger Federer. Lo svizzero accede ai quarti di finale : Pronostico rispettato e Fabio Fognini esce di scena agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia) per mano di Roger Federer. Il campione svizzero, numero 3 del mondo, si è imposto in 1 ora e 14 minuti di partita con il punteggio di 6-4 6-3 in un match in cui, a dispetto di quello che può dire lo score, ha sofferto contro un Fognini però troppo discontinuo. Alla fine, la maggior classe dell’elvetico è venuta fuori e Roger ...

Tennis - Parigi : Djokovic ai quarti. Ora Fognini-Federer : Djokovic troverà ora il croato Marin Cilic, numero 7 del mondo, che nella prima sfida di giornata ha piegato il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 10 e neo allievo di Andre Agassi superato 7-6, 5, 6-4 ...

Tennis : Djokovic nei quarti a Parigi : ANSA, - ROMA, 1 NOV - Novak Djokovic vola nei quarti del Masters di Tennis a Parigi. Il campione serbo, che da lunedì tornerà numero uno del mondo, sui campi di Bercy ha superato il bosniaco Damir ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : i risultati di mercoledì 31 ottobre. Nadal - Raonic e Fucsovics abbandonano - Fognini-Federer agli ottavi di finale : Una giornata decisamente particolare quella che è andata in archivio in Francia, valevole per il Masters 1000 di Tennis a Parigi-Bercy. C’era tanta attesa nel veder scendere in campo contemporaneamente due icone come Rafael Nadal e Roger Federer, impegnati nei loro esordi sul cemento transalpino. Le attese sono state deluse per motivi diametralmente opposti. Lo spagnolo, infatti, è stato costretto ad abbandonare il torneo per problemi ...