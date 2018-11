Tennis | Next Gen | sarà Caruana la wild card italiana del torneo

Tennis - Qualificazioni Next Gen 2018 : Raul Brancaccio e Liam Caruana si contendono un posto tra i 'grandi' : Il padovano, numero 266 del mondo, ha nettamente sconfitto in semifinale Enrico Dalla Valle con un triplice 4-2; mentre Caruana, che vive in Texas, ha superato in rimonta Luca Giacomini con il ...

Tennis - Qualificazioni Next Gen 2018 : Raul Brancaccio e Liam Caruana si contendono un posto tra i “grandi” : Le Qualificazioni alle Next Gen ATP Finals 2018 sono arrivate al loro termine. Oggi ci sarà la finale tra Raul Brancaccio e Liam Caruana ed il vincitore otterrà la wild card per partecipare al torneo in programma a Milano dal 6 al 10 Novembre. Un’occasione davvero irripetibile per entrambi, proprio come lo era stato lo scorso anno per Gianluigi Quinzi: per i due giovani azzurri ci sarà la possibilità di giocare contro i migliori coetanei ...

Tennis - Qualificazioni Next Gen 2018 - Finale Raul Brancaccio-Liam Caruana : programma - orari e tv. In palio la wild-card : Le Qualificazioni alle Next Gen ATP Finals 2018 sono arrivate all’ultimo atto. Nella Finale, che assegna una wild card per partecipare al torneo in programma a Milano dal 6 al 10 Novembre, saranno Raul Brancaccio e Liam Caruana. Il primo ha nettamente sconfitto Enrico Dalla Valle con un triplo 4-2 4-2 4-2, mentre il secondo ha superato in rimonta Luca Giacomini con il punteggio di 3-4 3-4 4-2 4-0 4-1. La Finale tra Raul Brancaccio e Liam ...

Tennis - Qualificazioni Next Gen ATP Finals Milano 2018 : Brancaccio spazza via Dalla Valle - Caruana rimonta Giacomini : Vanno in archivio le semifinali del tabellone cadetto delle Next Gen ATP Finals: disputati oggi i due match che delineano i contendenti per un posto nel tabellone principale, assieme ai Next Gen più forti del pianeta in questa stagione. A sfidarsi per la wild card italiana saranno Raul Brancaccio e Liam Caruana. Raul Brancaccio, numero uno del seeding, supera Enrico Dalla Valle con un periodico 4-2 4-2 4-2. Nella prima due partita ad essere ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : tutti contro Stefanos Tsitsipas. La wild card azzurra proverà a stupire : La prossima settimana (6-10 Novembre) a Milano si terrà la seconda edizione delle Next Gen ATP Finals, la manifestazione che mette di fronte i sette migliori Under 21 della classifica mondiale e un giovane italiano, che riceverà una wild card al termine della fase del torneo di qualificazione. Questi sono i Tennisti già certi di partecipare alle Next Gen 2018: il greco Stefanos Tsitsipas, l’australiano Alex De Minaur, gli americani Frances ...

Tennis - Qualificazioni Next Gen ATP Finals Milano 2018 : Raul Brancaccio è l’unica testa di serie a salvarsi : Vanno in archivio i quarti di finale del tabellone cadetto delle Next Gen ATP Finals: disputati oggi i quattro match che dimezzano la truppa italiana al via della caccia per un posto nel tabellone principale, assieme ai Next Gen più forti del pianeta in questa stagione. L’unica testa di serie a salvarsi oggi è Raul Brancaccio, numero uno, che supera Riccardo Balzerani in quattro set, col punteggio di 4-3(8) 4-0 2-4 4-1. Dopo aver vinto il ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : il greco Tsitsipas è il favorito. Tiafoe e De Minaur i principali rivali. I giovani azzurri sognano : Dal 6 al 10 Novembre a Milano si terrà la seconda edizione delle Next Gen ATP Finals. Una manifestazione che mette di fronte i sette migliori Under 21 della classifica mondiale e poi un giocatore italiano, che riceverà una wild card al termine della fase del torneo di qualificazione. Questi sono i sette partecipanti già certi: il greco Stefanos Tsitsipas, l’australiano Alex De Minaur, gli americani Frances Tiafoe e Taylor Fritz, lo ...

Tennis - Qualificazioni Next Gen 2018 : il tabellone completo per l’assegnazione della wild card : Ci siamo. E’ iniziata ufficialmente oggi l’avventura della Next Gen 2018, torneo che mette di fronte i migliori under21 del circuito mondiale. Nella giornata odierna ha avuto luogo il sorteggio delle Qualificazioni che coinvolgeranno 8 Tennisti del Bel Paese che si contenderanno la wild card per accedere al main draw comprendente altri 7 giocatori, ovvero: il greco Stefanos Tsitsipas, l’australiano Alex De Minaur, lo ...

Tennis - Qualificazioni Next Gen 2018 : gli otto italiani ai raggi X. Da Raul Brancaccio a Luca Giacomini - uno sguardo ai cercatori di un posto al sole : Come l’anno scorso, saranno otto i giocatori italiani che si contenderanno un posto alle Next Gen ATP Finals di Milano. Il mini-torneo di qualificazione, che segue le stesse particolari regole della manifestazione principale, si terrà allo Sporting Milano 3 di Basiglio, un comune di ottomila anime alle porte del capoluogo lombardo. Vediamo, uno per uno, coloro che si daranno battaglia per un posto tra i migliori giovani del circuito ...

Tennis - Next Gen Finals 2018 : Denis Shapovalov rinuncia al torneo - al suo posto entra Hubert Hurkacz : Le Next Gen Finals di Milano perdono ben prima di cominciare uno dei suoi sicuri protagonisti: Denis Shapovalov, infatti, ha deciso di rinunciare a quello che sarebbe stato l’ultimo suo appuntamento della stagione. Il canadese, già abbastanza stanco dopo una stagione che l’ha visto guadagnare una ventina di posizioni dall’inizio dell’anno, ha preferito saltare l’appuntamento milanese. Al suo posto entra il polacco ...

Tennis – Il Red Bull Next Gen Open debutta a Milano : tutti i dettagli del torneo : Una line-up internazionale di Tennisti si sfiderà sul campo del Red Bull Next Gen Open, da mercoledì 7 a sabato 10 novembre Red Bull è orgogliosa di annunciare la sua entrata nel mondo del Tennis attraverso il Red Bull Next Gen Open, un evento che offrirà ai giocatori la possibilità di competere con nuove e veloci regole, un nuovo format che ha lo scopo di divertire il pubblico e i giocatori in campo. Il torneo debutterà dal 7 al 10 ...