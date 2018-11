Tennis | chi è Liam Caruana | l’italiano qualificato per le Next Gen ATP Finals 2018

Tennis - Fabio Fognini rinuncia a fare riserva alle ATP Finals : “Chiudo qui il mio 2018 - mi curerò” : Fabio Fognini non sarà presente alle ATP Finals per ricoprire il ruolo di seconda riserva. Il ligure, eliminato da Roger Federer agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, ha deciso di non volare nella capitale britannica e ha chiuso ufficialmente il suo 2018 agonistico in modo da potersi riposare e curarsi dagli infortuni passando del tempo con la sua famiglia. Il 31enne, che ha definito questa stagione buona anche se con diversi ...

Tennis - Fognini chiude il 2018 : 'La mia stagione migliore' : Questo e' lo sport, ed e' per questo che amo il Tennis! Ogni settimana una nuova opportunita'. Un grazie enorme a tutto il mio team, a mia moglie e al mio piccolino, alla mia bellissima famiglia, ai ...

Tennis Tour Lombardia - il Master Successo di Giacchi e Colombo : Il Lombardia Tennis Tour ha messo in campo nell'ultimo weekend il gran finale, con il Master che ha incoronato i campioni del 2018. Ottimi i piazzamenti dei giocatori comaschi, che hanno ottenuto la ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : Marco Cecchinato esce subito di scena. L’azzurro ko al primo turno - sconfitto da Sousa in due set : Niente da fare per il nostro Marco Cecchinato impegnato nel primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). Il numero 20 del mondo è stato sconfitto dal portoghese Joao Sousa ( numero 48 del ranking) con il punteggio di 7-5 6-3 in 1 ora e 19 minuti di partita. Un match nel quale l’azzurro non è riuscito a sfruttare il servizio a dovere finendo per concedersi alle risposte del rivale e perdendo il confronto non senza qualche ...

ATP Parigi – Cecchinato subito fuori - Joao Sousa sul velluto contro il Tennista italiano : Marco Cecchinato sconfitto ai trentaduesimi di finale del torneo ATP di Parigi da Joao Sousa: il portoghese ha la meglio sul tennista numero 20 della classifica iridata Marco Cecchinato subito fuori dal torneo ATP di Parigi sul cemento. Il tennista italiano si è arreso al primo match della competizione francese dopo appena due set e un’ora e 19 minuti di gioco. Il numero 20 della classifica mondiale è stato battuta dal ...

Tennis - Ranking WTA (29 ottobre) : Simone Halep chiude al comando - Svitolina quarta. Camila Giorgi 26^ : Si è conclusa la stagione internazionale del grande Tennis femminile con la disputa delle WTA Finals vinte da Elina Svitolina che ha rivoluzionato anche il Ranking WTA aggiornato a lunedì 29 ottobre. L’ucraina è infatti balzata in quarta posizione (5350 punti) scavalcando così la giapponese Naomi Osaka che perde una posizione (quinta con 5115) mentre la ceca Petra Kvitova scivola di due piazze (settima, 4630). Al comando rimane la rumena ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : Sloane Stephens batte Karolina Pliskova dopo aver perso i primi otto giochi ed è in finale : In un’ora e 55 minuti si conclude la seconda semifinale delle WTA Finals in corso di svolgimento a Singapore. La vittoria è di Sloane Stephens, che dopo aver perso i primi otto giochi di fila si accende e conquista 12 degli ultimi 15, eliminando Karolina Pliskova col punteggio di 0-6 6-4 6-1 e dando prova di ciò che già si sapeva: la vincitrice degli US Open 2017 ha una grandissima forza caratteriale, con cui è in grado di tirarsi fuori da ...

Tennis - ATP Basilea 2018 : Marco Cecchinato fuori al primo turno. L’azzurro eliminato da Henri Laaksonen : Brutta sconfitta al primo turno dell’ATP di Basilea (Svizzera) per Marco Cecchinato. L’azzurro è stato superato dal padrone di casa Henri Laaksonen (n.175 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 18 minuti di partita. Un match non giocato bene dal palermitano che ha fatto sempre tanta fatica al servizio, soffrendo molto con la seconda sempre eccessivamente morbida. Nel primo set Laaksonen parte forte costringendo ...

Tennis : Classifica Atp - Nadal in vetta. Fognini e Cecchinato perdono posizioni : In leggero calo Berrettini , da 52° a 53°, , si riporta a ridosso dei primi cento al mondo Thomas Fabbiano grazie al successo nel torneo di Ningbo. Classifica - Questa la nuova Classifica Atp: 1. ...

FRANCESCA SCHIAVONE/ L’ex Tennista e il siparietto con Giovanni Soldini (Che tempo che fa) : FRANCESCA SCHIAVONE continua a essere una delle campionesse più importanti del tennis italiano, una vera ragazza d'oro. Oggi sarà ospite della puntata di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 11:24:00 GMT)

Tennistavolo - World Cup Parigi 2018 : in semifinale le prime quattro teste di serie. Cinesi e tedeschi a contendersi il titolo : Si sono disputati nella giornata di ieri gli ottavi ed i quarti di finale della World Cup di Tennistavolo: dopo la prima fase a gironi di venerdì, sabato sono rimaste in corsa per il titolo le prime quattro teste di serie. Oggi in semifinale ci saranno due derby: nella parte alta del tabellone si sfideranno i Cinesi Fan Zhendong, numero 1, e Lin Gaoyuan, numero 4, mentre nella parte bassa saranno opposti i tedeschi Timo Boll, numero 2, e ...

Tennis - Torneo di Monte-Carlo - Sergio Tacchini sponsor anche nel 2019 : Sergio Tacchini sponsor del Torneo di Tennis di Monte-Carlo anche nel 2019 Undici anni fa per la prima volta il marchio Sergio Tacchini si presentava al Torneo di Monte-Carlo in veste di sponsor, o più precisamente come Official Sport Equipment Partner. Iniziava nel 2009 un sodalizio vincente tra il prestigioso Torneo i cui campi si affacciano sul Mar Mediterraneo, e il marchio italiano famoso per aver vestito i più grandi campioni di ...

Tennis - il fermento del movimento italiano maschile. Tanti buoni elementi e diversi giovani in rampa di lancio - ma manca la stella : Ventidue giocatori tra i primi 300 del mondo, di cui otto sono under 25. I numeri rispecchiano un momento sicuramente positivo per il Tennis maschile italiano. Era da molte stagioni che l’Italia non poteva contare su così Tanti Tennisti in questa situazione di classifica, dovuta agli ottimi risultati sul campo ottenuti quest’anno da diversi giocatori. Dopo trentanove anni, l’Italia è tornata ad avere due giocatori tra i primi ...