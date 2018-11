ilfattoquotidiano

: Tenere in piedi l’Italia prima che ci caschi in testa – L’istantanea di Caporale - Cascavel47 : Tenere in piedi l’Italia prima che ci caschi in testa – L’istantanea di Caporale - EnzoA24 : @ConteZero76 @CarloCalenda Se non ci sono rapporti sani di fiducia umana, è impossibile tenere in piedi anche un gr… - Ilbertu0 : @iMilanista @King_Paolo Romagnoli ha fatto una buonissima stagione l'anno scorso (ha stato lui a tenere in piedi la… -

(Di domenica 4 novembre 2018) Ci sarebbe bisogno di milioni di opere piccole e anche piccolissime e invece la nostra attenzione è sempre e solo concentrata sui miliardi di euro che servono per le grandi opere. E poi dividerci, mentre i miliardi vengono spesi, sulle scelte compiute, sull’utilità di esse. Cosa ne è del Mose, per esempio, nessuno lo sa. Avrebbe dovuto difendere Venezia dall’acqua alta, e aspettiamo, dopo che qualche miliarduccio è stato speso, di vederlo completato e di capire se sia servito oppure no. Sapremo domani forse. Per oggi possono bastarci le polemiche sul Tap. Si deve fare! Ecco l’esercito dei Sì che si confronta con quello del No. Che quel No fosse non tanto sull’opera, il gasdotto transnazionale, ma sul luogo in cui debba sbucare è questione che non ci riguarda. Banalmente: sarebbe stato possibile far adagiare il grande tubo in un’area già sottratta all’ambiente, già posseduta dal cemento? ...