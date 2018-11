Tendi a rimandare le attività più noiose? Ecco 3 strategie per evitarlo

dilei

(Di domenica 4 novembre 2018) Quante volte ti sarà capitato diun’che di piacevole aveva ben poco? Molto probabilmente la risposta è: “più di una volta”. Se ci soffermiamo sulle scelte che compiamo ogni giorno, ci renderemo conto che prevale l’abitudine di dare la priorità alle cose più semplici, rimandando quelle tediose e che consideriamo “difficili” da portare a termine. Una condizione questa, che potrebbe mettere in moto un circolo vizioso e infinito, al punto che quella specifica, continuerà a restare incompiuta in attesa “del momento giusto”. Ma arriverà mai questo fatidico momento? In attesa di scoprirlo, cerchiamo di capire perché si tende ad assumere questo atteggiamento e cosa si può fare per. Partiamo con il dire chei compiti più faticosi ai giorni successivi, prende il nome di “procastinare” che viene così definito dalla Treccani: “Differire, rinviare da un ...