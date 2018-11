Taekwondo | Dracula Open 2018 | terzo posto di Daniela Rotolo | non brillano gli altri

oasport

: #Taekwondo, Dracula Open 2018: Daniela Rotolo centra il podio, non brillano gli altri azzurri - OA_Sport : #Taekwondo, Dracula Open 2018: Daniela Rotolo centra il podio, non brillano gli altri azzurri -

(Di domenica 4 novembre 2018) Erano diversi gli azzurri impegnati nel, torneo di categoria G-1 andato in scena in questo fine settimana a Bucarest (Romania). Tra gli atleti italiani in gara soltantoè riuscita a vincere un incontro, mentre glisono stati eliminati tutti al primo turno. Nella giornata di ieri in pedana soltanto Simone Prezzavento nei -63 kg. L’azzurro non è riuscito a ripetere la bella prestazione dei Campionati Italiani chiusi aled è stato sconfitto nel primo match dal greco Konstantinos Katsaros con il punteggio di 9-13. L’unico acuto italiano è arrivato oggi grazie a. Nei -67 kg l’atleta azzurra, n. 33 del ranking mondiale, ha superato al primo turno la tedesca Michelle Schein per 7-1, ma è stata poi sconfitta in semifinale dalla cinese Jie Song con il punteggio di 5-11, dovendosi accontentare della terza ...