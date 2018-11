Super League europea - l’ipotesi non va giù a Jürgen Klopp : Jürgen Klopp non crede nella possibilità di una Super League europea con le big del calcio a scontrarsi in un campionato a sé stante L’allenatore del Liverpool Jürgen Klopp ha preso scherzosamente il presunto piano di diversi club per creare una Super League europea di calcio che competerà con la Champions League. “Sembra davvero buono: meno partite e più soldi”, ha scherzato l’allenatore tedesco sabato sera dopo il ...

Scandalo Uefa : Juve - Milan ed altri top club pagati per evitare la Super League : Secondo le carte, ottenute da “Der Spiegel” e analizzati da “L’Espresso” insieme agli altri partner internazionali del consorzio giornalistico “Eic”, “European investigative collaborations”, la Uefa avrebbe pagato alcuni top europei, tra cui Juve, Milan, Real Madrid e Bayern Monaco, per evitare che creassero una Super League destinata a far comparire le competizioni nazionali ed europee. ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : Valpusteria vola - Milano Supera Fassa - bene anche Cortina - Vipiteno - Ritten - perde Asiago : Si è conclusa anche la dodicesima giornata della Alps League 2018-2019, torneo europeo di Hockey ghiaccio che vede impegnate ben otto squadre italiane, tra le quali continua a brillare Valpusteria, a punteggio pieno e mai portata neanche al supplementare. Questa volta a farne le spese è la formazione austriaca del Klagenfurt II, battuta in casa propria 7-2 grazie alla doppietta di Max Oberrauch e ai gol di Raphael Andergassen, Armin Hofer, Simon ...

Lazio - prova di forza contro il Marsiglia : capolavoro firmato Inzaghi - biancocelesti Super in Europa League [FOTO e VIDEO] : 1/21 AFP/LaPresse ...

Europa League - Marsiglia-Lazio diretta live 0-1 : Mandanda si Supera su Immobile : Marsiglia-Lazio diretta live – Continua il programma valido per l’Europa League, un turno pronto a regalare spettacolo ed emozioni. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dal successo in trasferta nella gara di campionato contro il Parma ed adesso ha intenzione di confermarsi, match difficile fuori casa contro il Marsiglia. La Lazio spera di conquistare un risultato positivo e provare ad avvicinarsi alla ...

Il Data Pack 2.0 di PES 2019 è disponibile : introdotta la Chinese Football Association Super League - nuovi stadi e apportate migliorie al gameplay : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi che il Data Pack 2.0 di PES 2019 è disponibile ora, gratuitamente, per il download per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC.Il Data Pack 2.0 include oltre 100 visi aggiornati dei giocatori, nuovi stadi e una nuova serie di scarpini da calcio.L'inclusione della Chinese Football Association Super League e dei team e dei loghi della Thai League porta avanti il progetto di KONAMI di ...

Fifa 19 : attivate le SBC di Ligue 1 e Chinese Super League : EA Sports ha attivato nella serata del 1° ottobre e sfide creazione rosa di due campionati, la Ligue 1 e la Chinese Super League Quest’anno ci sono due novità per questo tipo di SBC: Il premio non è più un giocatore fisso selezionato da EA Sports ma un pacchetto “Player Pick – Scelta giocatore”, in cui […] L'articolo Fifa 19: attivate le SBC di Ligue 1 e Chinese Super League proviene da I Migliori di Fifa.

PES 2019 si arricchisce con l'arrivo delle licenze della Chinese Super League e della Thai League : PES 2019 volge il suo volto a oriente, con l'arrivo di due nuove leghe ufficiali, la Chinese Super League e la Thai League Thailandese.Entrambe saranno introdotte con il PES 2019 Data Pack 2.0, previsto per il 25 ottobre su tutte le piattaforme. Come riporta Videogamer, le licenze ufficiali dei due campionati includono come è ovvio tutte le loro squadre e i rispettivi stemmi. Tra le altre novità troviamo due nuovi stadi, quello dell'AS Monaco ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : Asiago Supera Vipiteno ai rigori - Gherdeina batte Fassa - sconfitte Milano e Cortina : Archiviata anche la 10ma giornata di Alps League 2018-2019 con in campo 6 squadre italiane. I due derby sono andati alle squadre esterne, Asiago e Gherdeina, che hanno sconfitto rispettivamente Vipiteno ai rigori dopo il 4-4 nei tempi regolamentari e Fassa per 3-2. sconfitte per Milano e Cortina, battute dal Bregenzerwald (1-0) e dal Feldkirch (8-6). Asiago riesce a trovare una vittoria importante in casa di Vipiteno, che le permette di rimanere ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Avellino Supera agevolmente il Ludwigsburg - Venezia si sbarazza dell’Hapoel dopo due supplementari : Percorso netto per le tre squadre italiane impegnate in Champions League: dopo la doppietta di ieri della Virtus Bologna contro Oostende, arrivano anche quelle della Sidigas Avellino e della Reyer Venezia. La squadra campana si è imposta sul campo della Riesen Ludwigsburg per 96-77, dominando in lungo e in largo; la Reyer, invece, ha sofferto più del previsto, ma è riuscita a portare comunque a casa la vittoria al Pala Taliercio contro ...

Nations League - un Super Lukaku piega la Svizzera. Bene Finlandia e Grecia : Classifica aggiornata: Belgio 6, Svizzera 3, Islanda 0 Hazard: "Sono il migliore del mondo. E vorrei andare in Spagna..." ex nerazzurro - All'Ernst Happel Stadion di Vienna unica partita di giornata ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : Ritten vince il derby con Cortina - Asiago quello con Milano - Valpusteria Supera Gherdeina - Fassa a picco : Si è conclusa anche la 7a giornata della Alps League 2018-2019, con tutte le otto squadre italiane impegnate ieri, eccetto Ritten e Cortina che si sono sfidate oggi. Triplo derby d’Italia, quello di stasera, vinto da Ritten per 2-1 e l’incontro disputato ieri tra Milano e Asiago, con gli ospiti vincitori con il netto risultato di 0-3. Bene Valpusteria su Gherdeina, ancora una sconfitta per Fassa. Partiamo da Cortina-Ritten. Entrambe ...

Baseball - l’Italia Supera la formazione di Instructional League dei Cincinnati Reds a Goodyear : L’Italia lascia Goodyear (Arizona) con una bella vittoria contro la squadra di Instructional League dei Cincinnati Reds, dopo aver esordito con la sconfitta patita contro gli Oakland Athletics. 4-3 il punteggio finale, arrivato anche senza la presenza nel dugout di Gilberto Gerali, colto da una leggera forma influenzale e sostituito da Dennis Cook, che di norma allena il pitching. Sono saliti sul monte di lancio Andrea Pizziconi, Samuel ...

Calcio a 5 - UEFA Futsal Champions League 2018-2019 : Super Ercolessi - l’Acqua&Sapone dilaga contro il Mostar : L’Acqua&Sapone dilaga contro il Mostar ed è ad un passo dall’Elite Round della UEFA Futsal Champions League 2018-2019. Gli abruzzesi hanno dominato al cospetto del club bosniaco, che ha capitolato con un netto 2-6, maturato soprattutto nella seconda metà del match. Ad aprire le danze in casa Acqua&Sapone è stato Ercolessi, l’esperto bomber azzurro, che ha finalizzato una bella azione corale portando in vantaggio al ...